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Новости

Правила выдачи российского гражданства предложили изменить в Госдуме

, ИА "Амител"
Авторами законопроекта стали Константин Затулин и Наталья Поклонская

Фото: sovetclub.ru

Новый принцип получения гражданства, основанный на "праве почвы", могут ввести в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запреда комитета по делам национальностей Госдумы Руслана Бальбека.

По его словам, это предусматривает законопроект, который предложили Константин Затулин и Наталья Поклонская. Положительное заключение по инициативе уже дал комитет по делам национальностей, подчеркивает агентство.

Бальбек отметил, что в случае принятия закона российское гражданство можно будет получить не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. "Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи", — приводит его слова агентство.

Так, добавляет добавил Бальбек, право на упрощенную процедуру приобретения гражданства РФ получат носители русского языка — выходцы или их родственники из стран постсоветского пространства, которые когда-то входили в состав Советского Союза или Российской империи.

"Право почвы" — юридический термин, который закрепляет право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.03.2017 09:19
- гость -

получат носители русского языка — выходцы или их родственники из стран постсоветского пространства, которые когда-то входили в состав Советского Союза или Российской империи.

о, и фин и пшек и житель Аляски и житель солнечной Калифорнии тепереча cмогут стать россиянинами

0  0
13.03.2017 09:35
- гость -

Видать совсем плохо с демографией

0  0
13.03.2017 09:53
Злая гостья

Право почвы - все дети гастрайбайтеров автоматически станут россиянами, соответственно их родители немедленно получат российское гражданство (воссоединение семей). Прирастет Россия жителями республик.

0  0
13.03.2017 10:02
СОК

Всё енто, чтобы вате в уши дуть про 160 тыщ сбежавших из загнивающей гейропы в встающесколенную путирашу, про увеличение демографии в следствие импортозамещения, про единственного несменяемого ктоеслинеон.

0  0
13.03.2017 10:04
- гость -

Средняя Азия рукоплещет и уже едет улучшать демографию

0  0
13.03.2017 10:10
- гость -

За четырнадцать лет, с 2000 по 2014 год, из страны ухало от 1,5 до 1,8 миллиона человек. Особенно активно люди начали уезжать после президентских выборов в 2012 году, за которыми последовало ужесточение политических ограничений. Массовая утечка квалифицированных кадров "угроза номер один" для России, ведь без них стране будет непросто удерживать свое место на мировой арене. Серьезное беспокойство вызывает не только количество уезжающих. Особенно сильно заботит тот факт, что страну покидают наиболее квалифицированные специалисты. Одна из причин состоит в том, что российские власти недостаточно финансируют школы, университеты и проведение научных исследований. Поэтому не исключается возможное снижение общего уровня образования в стране. Кроме того Россия часто не может предложить высококвалифицированным ученым адекватные их уровню место работы и оплату труда.

0  0
13.03.2017 10:16
Для Сравнения

В Саудовской Аравии может появиться программа по депортации около 20% населения страны. Речь идет о пяти миллионах нелегальных мигрантов. Власти опасаются, что мигранты захотят узаконить свое пребывание в стране и будут требовать предоставить им гражданство. Кроме того, нелегальная миграция повышает уровень преступности. Переселенцы же говорят о своем бесправии - многим из них нередко не платят за работу.

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13.03.2017 10:16
- гость -

Т.е. все узбеки и таджики рожденные до 1991 года будут иметь право стать гражданами РФ..

Ну, а дальше... если один из родителей - Гражданин РФ, то и его дети имеют право на гражданство РФ

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13.03.2017 10:27
- гость -

А вот насчет того, что коренное население до настоящего времени не имеет гражданство РФ в соответствии с законом о гражданстве (не сделаны заявления о приеме гражданства) - молчок. И то, что не получившие гражданство в установленном порядке подлежат депортации - тоже тишина.

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13.03.2017 11:10
Сталинский Сокол

Самое правильное, это вернуть в паспорте-Национальность. И если ты-Русский. Выдавать без волокиты. Остальным в установленном порядке.

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13.03.2017 11:14
- гость -

Молодец, Сокол!

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13.03.2017 11:27
-гость-

маразматик Брежнев ордена раздавал, этот гражданства

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