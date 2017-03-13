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Новый принцип получения гражданства, основанный на "праве почвы", могут ввести в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запреда комитета по делам национальностей Госдумы Руслана Бальбека.
По его словам, это предусматривает законопроект, который предложили Константин Затулин и Наталья Поклонская. Положительное заключение по инициативе уже дал комитет по делам национальностей, подчеркивает агентство.
Бальбек отметил, что в случае принятия закона российское гражданство можно будет получить не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. "Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи", — приводит его слова агентство.
Так, добавляет добавил Бальбек, право на упрощенную процедуру приобретения гражданства РФ получат носители русского языка — выходцы или их родственники из стран постсоветского пространства, которые когда-то входили в состав Советского Союза или Российской империи.
"Право почвы" — юридический термин, который закрепляет право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.
Комментарии
получат носители русского языка — выходцы или их родственники из стран постсоветского пространства, которые когда-то входили в состав Советского Союза или Российской империи.
о, и фин и пшек и житель Аляски и житель солнечной Калифорнии тепереча cмогут стать россиянинами
Видать совсем плохо с демографией
Право почвы - все дети гастрайбайтеров автоматически станут россиянами, соответственно их родители немедленно получат российское гражданство (воссоединение семей). Прирастет Россия жителями республик.
Всё енто, чтобы вате в уши дуть про 160 тыщ сбежавших из загнивающей гейропы в встающесколенную путирашу, про увеличение демографии в следствие импортозамещения, про единственного несменяемого ктоеслинеон.
Средняя Азия рукоплещет и уже едет улучшать демографию
За четырнадцать лет, с 2000 по 2014 год, из страны ухало от 1,5 до 1,8 миллиона человек. Особенно активно люди начали уезжать после президентских выборов в 2012 году, за которыми последовало ужесточение политических ограничений. Массовая утечка квалифицированных кадров "угроза номер один" для России, ведь без них стране будет непросто удерживать свое место на мировой арене. Серьезное беспокойство вызывает не только количество уезжающих. Особенно сильно заботит тот факт, что страну покидают наиболее квалифицированные специалисты. Одна из причин состоит в том, что российские власти недостаточно финансируют школы, университеты и проведение научных исследований. Поэтому не исключается возможное снижение общего уровня образования в стране. Кроме того Россия часто не может предложить высококвалифицированным ученым адекватные их уровню место работы и оплату труда.
В Саудовской Аравии может появиться программа по депортации около 20% населения страны. Речь идет о пяти миллионах нелегальных мигрантов. Власти опасаются, что мигранты захотят узаконить свое пребывание в стране и будут требовать предоставить им гражданство. Кроме того, нелегальная миграция повышает уровень преступности. Переселенцы же говорят о своем бесправии - многим из них нередко не платят за работу.
Т.е. все узбеки и таджики рожденные до 1991 года будут иметь право стать гражданами РФ..
Ну, а дальше... если один из родителей - Гражданин РФ, то и его дети имеют право на гражданство РФ
А вот насчет того, что коренное население до настоящего времени не имеет гражданство РФ в соответствии с законом о гражданстве (не сделаны заявления о приеме гражданства) - молчок. И то, что не получившие гражданство в установленном порядке подлежат депортации - тоже тишина.
Самое правильное, это вернуть в паспорте-Национальность. И если ты-Русский. Выдавать без волокиты. Остальным в установленном порядке.
Молодец, Сокол!
маразматик Брежнев ордена раздавал, этот гражданства