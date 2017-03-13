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Новый принцип получения гражданства, основанный на "праве почвы", могут ввести в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запреда комитета по делам национальностей Госдумы Руслана Бальбека.

По его словам, это предусматривает законопроект, который предложили Константин Затулин и Наталья Поклонская. Положительное заключение по инициативе уже дал комитет по делам национальностей, подчеркивает агентство.

Бальбек отметил, что в случае принятия закона российское гражданство можно будет получить не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. "Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи", — приводит его слова агентство.

Так, добавляет добавил Бальбек, право на упрощенную процедуру приобретения гражданства РФ получат носители русского языка — выходцы или их родственники из стран постсоветского пространства, которые когда-то входили в состав Советского Союза или Российской империи.

"Право почвы" — юридический термин, который закрепляет право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.