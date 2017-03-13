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Землетрясение произошло вечером в воскресенье, 12 марта, в Шелаболихинском районе Алтайского края, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону.

Представитель экстренного ведомства уточнил, что сейсмическое событие случилось недалеко от границы с Новосибирской областью.

"Сила толчков в эпицентре составила 4.2 балла. Колебания земной поверхности гражданами не ощущались", — добавляют в МЧС.

Также в ведомстве напоминают, что в целом Сибирь относится к зоне сейсмической активности. Гражданам, как подчеркивают спасатели, необходимо повышать культуру безопасного поведения и никогда не поддаваться панике.