Фото: the-day-x.ru
Землетрясение произошло вечером в воскресенье, 12 марта, в Шелаболихинском районе Алтайского края, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону.
Представитель экстренного ведомства уточнил, что сейсмическое событие случилось недалеко от границы с Новосибирской областью.
"Сила толчков в эпицентре составила 4.2 балла. Колебания земной поверхности гражданами не ощущались", — добавляют в МЧС.
Также в ведомстве напоминают, что в целом Сибирь относится к зоне сейсмической активности. Гражданам, как подчеркивают спасатели, необходимо повышать культуру безопасного поведения и никогда не поддаваться панике.
Комментарии
80-90 км по прямой и "колебаний земной поверхности не ощущалось"?
странное какое то землетрясение не в свойственном ему месте, ой странное
Димон зарегистрированный 13 марта 2017 г. 09:47
Не Димон ты нам больше, коль не веришь в конспирологию.
Всё, Димон, вали в Европу. Шелаболиха против тебя..
Димон, в свое время при создании водохранилища, отдельные ученые предостерегали о возможности землетресения в этом районе, именно из-за его создания (водохранилища).