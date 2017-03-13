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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Рютте подчеркнул, что об извинении "не может быть и речи", добавив, что "они (турецкая сторона) должны бы извиниться за то, что они сделали вчера".

В отношении турецкого министра по делам семьи Фатмы Бетюль Сайян Кайя, Рютте пояснил, что нидерландское правительство хочет, чтобы она "держалась на расстоянии". "Это привело к хаосу и картинам, которые мы видели вчера в центре Роттердама", — добавил премьер-министр.

Напомним, министр иностранных дел Турции хотел посетить в субботу, 11 марта, митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан о конституционных поправках, которые вынесены на референдум 16 апреля в Турции, но его самолет не пустили в Нидерланды.

Попасть в страну наземным транспортом для выступления на митинге также попробовала министр по делам семьи Турции, но сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, после чего власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

В Роттердаме прошли акции протеста у здания консульства Турции, переросшие в беспорядки. В итоге полиция задержала 12 человек. Собравшиеся протестовали против отказа нидерландских властей разрешить въезд в страну Чавушоглу.

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Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры, а МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.