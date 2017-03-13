Питание ребенка очень важный процесс. Это основа жизни, оно закладывает основу будущего роста и развития малыша. И конечно, каждая мама хочет, чтобы ее ребенок получил все самое необходимое для крепкого здоровья с первых моментов жизни.

Всем родителям важно помнить, что Алтайский край — это регион с выраженным дефицитом йода, и дети особенно нуждаются в дополнительном источнике этого ценного микроэлемента. В детском возрасте йод играет ключевую роль в физическом и нервно-психическом развитии. Он принимает активное участие в синтезе тиреоидных гормонов щитовидной железы, участвуя в процессе роста сначала плода внутриутробно, а затем уже и ребенка после рождения. Гормоны щитовидной железы, содержащие в себе молекулы йода, помогают росту скелета, укреплению костной ткани и формированию нервной проводимости, созреванию нервной ткани.

Йод из резервного фонда организма ребенка расходуется очень быстро на эти важные процессы. Поэтому запасы йода необходимо постоянно пополнять. Если недостаток йода для взрослого проявляется в виде усталости, снижения процессов внимания и памяти, вялости, то дефицит йода у ребенка приводит к более серьезным последствиям. Нехватка йода выливается в серьезное заболевание — гипотиреоз (гипофункция щитовидной железы). В раннем детском возрасте гипотиреоз может приводить к необратимым последствиям в развитии как физическом, так и умственном. Особенно важно в этом возрасте следить за самочувствием и состоянием ребенка.

Йод поступает в организм ребенка через пищу и воду. Если йодированные продукты подходят не для всех малышей, то вода с добавлением йода является его универсальным источником. Вода — это натуральный и самый привычный для организма канал доставки любых микроэлементов, в том числе и йода. Йод, растворенный в воде, находится в наиболее оптимальной концентрации и в легкоусвояемой форме. Усвоение йода из воды происходит в таком количестве, которое никогда не навредит организму. Йодированная вода не имеет вкуса и характерного запаха йода, поэтому понравится любому ребенку.

Первая на Алтае вода для детского питания “Легенда жизни” детская” содержит 40-55 мкг/л йодид-иона. Эта вода специально разработана с учетом особенностей нашего края, в том числе и для профилактики дефицита йода у детей с самого рождения. Вода “Легенда жизни” детская” прошла тщательную подготовку и по заключению экспертов подходит для питья и приготовления питания, восстановления молочных и сухих смесей и каш детям с первых дней жизни. Кроме того йодид-ион в “Легенде” детской” устойчив к высоким температурам, поэтому на такой воде можно готовить и быть уверенным, что полезный объем йода не уменьшился.

Купить полезную воду “Легенда жизни” детская” для самых маленьких можно в удобной таре: 1 и 5 литров.

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