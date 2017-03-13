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Александр Карлин договорится с главой Минфина о кредите для региона

, ИА "Амител"
Губернатор и федеральный министр обсудили бюджетную политику

Фото: altairegion22.ru

Вопросы бюджетной политики обсудил губернатор Алтайского края Александр Карлин с главой федерального Минфина Антоном Силуановым в рамках московской встречи.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Карлин поблагодарил Силуанова за поддержку Алтайского края. Также чиновники затронули тему взаимодействия в части дополнительного распределения ресурсов с учетом достижения целевых показателей эффективности бюджетных расходов.

Отметим, что объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2017 году для Алтайского края составит 34 миллиарда рублей.

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В ходе беседы губернатор и министр договорились о выделении Минфином бюджетного кредита для Алтайского края в размере 300 миллионов рублей. Этим средства пойдут на реализацию майских указов президента.

"Мы планируем эти средства направить главным образом на выполнение пакета майских указов Президента России, чтобы обеспечить темп роста заработной платы работников бюджетной сферы, в первую очередь образования, здравоохранения", — уточнил Александр Карлин.

Кроме того, по словам губернатора, регион намерен более активно помогать бюджетам муниципалитетов.

"Там есть проблемы, в том числе по зарплатам работникам культуры. Это сфера муниципальной ответственности, тем не менее мы будем помогать муниципалитетам в решении этого вопроса", — констатировал глава региона.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.03.2017 10:06
- гость -

а где можно с пОцентом по кредиту ознакомиться

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13.03.2017 10:17
- гость -

Так трансферт или кредит? Вы там определитесь в редакции ужо.

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13.03.2017 10:22
- гость -

Т.Е. не развивая экономику региона для дальнейшего улучшения благосостояния жителей края, взять бюджетный кредит и проесть его ради выполнения майских указов президента? А на следующий год для удержания темпа роста заработной платы работников бюджетной сферы очередной кредит выпрашивать?

0  0
13.03.2017 10:24
- гость -

Руки прочь от Губернатора!!!!

0  0
13.03.2017 10:30
гость

10:17 А читать не умеем? И то и то. "объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2017 году для Алтайского края составит 34 миллиарда рублей." "В ходе беседы губернатор и министр договорились о выделении Минфином бюджетного кредита для Алтайского края в размере 300 миллионов рублей. Этим средства пойдут на реализацию майских указов президента."

0  0
13.03.2017 10:33
- гость -

На кластеры не хватает?

0  0
13.03.2017 10:56
- гость -

УжОс. Это, как кредит на выплату предыдущего кредита. Лучше бы бизнес доступным сделали.

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13.03.2017 11:09
Дядька

Кстати, что такое договорился? А если бы не договорился? То есть хочу дам хочу не дам? Да и за сколько процентов договорился?

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