Фото: altairegion22.ru

Вопросы бюджетной политики обсудил губернатор Алтайского края Александр Карлин с главой федерального Минфина Антоном Силуановым в рамках московской встречи.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Карлин поблагодарил Силуанова за поддержку Алтайского края. Также чиновники затронули тему взаимодействия в части дополнительного распределения ресурсов с учетом достижения целевых показателей эффективности бюджетных расходов.

Отметим, что объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2017 году для Алтайского края составит 34 миллиарда рублей.

Читайте также: Глава Минсельхоза и губернатор Алтайского края обсудили поддержку аграриев

В ходе беседы губернатор и министр договорились о выделении Минфином бюджетного кредита для Алтайского края в размере 300 миллионов рублей. Этим средства пойдут на реализацию майских указов президента.

"Мы планируем эти средства направить главным образом на выполнение пакета майских указов Президента России, чтобы обеспечить темп роста заработной платы работников бюджетной сферы, в первую очередь образования, здравоохранения", — уточнил Александр Карлин.

Кроме того, по словам губернатора, регион намерен более активно помогать бюджетам муниципалитетов.

"Там есть проблемы, в том числе по зарплатам работникам культуры. Это сфера муниципальной ответственности, тем не менее мы будем помогать муниципалитетам в решении этого вопроса", — констатировал глава региона.