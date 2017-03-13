Фото: altairegion22.ru
Вопросы бюджетной политики обсудил губернатор Алтайского края Александр Карлин с главой федерального Минфина Антоном Силуановым в рамках московской встречи.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Карлин поблагодарил Силуанова за поддержку Алтайского края. Также чиновники затронули тему взаимодействия в части дополнительного распределения ресурсов с учетом достижения целевых показателей эффективности бюджетных расходов.
Отметим, что объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2017 году для Алтайского края составит 34 миллиарда рублей.
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В ходе беседы губернатор и министр договорились о выделении Минфином бюджетного кредита для Алтайского края в размере 300 миллионов рублей. Этим средства пойдут на реализацию майских указов президента.
"Мы планируем эти средства направить главным образом на выполнение пакета майских указов Президента России, чтобы обеспечить темп роста заработной платы работников бюджетной сферы, в первую очередь образования, здравоохранения", — уточнил Александр Карлин.
Кроме того, по словам губернатора, регион намерен более активно помогать бюджетам муниципалитетов.
"Там есть проблемы, в том числе по зарплатам работникам культуры. Это сфера муниципальной ответственности, тем не менее мы будем помогать муниципалитетам в решении этого вопроса", — констатировал глава региона.
Комментарии
а где можно с пОцентом по кредиту ознакомиться
Так трансферт или кредит? Вы там определитесь в редакции ужо.
Т.Е. не развивая экономику региона для дальнейшего улучшения благосостояния жителей края, взять бюджетный кредит и проесть его ради выполнения майских указов президента? А на следующий год для удержания темпа роста заработной платы работников бюджетной сферы очередной кредит выпрашивать?
Руки прочь от Губернатора!!!!
10:17 А читать не умеем? И то и то. "объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2017 году для Алтайского края составит 34 миллиарда рублей." "В ходе беседы губернатор и министр договорились о выделении Минфином бюджетного кредита для Алтайского края в размере 300 миллионов рублей. Этим средства пойдут на реализацию майских указов президента."
На кластеры не хватает?
УжОс. Это, как кредит на выплату предыдущего кредита. Лучше бы бизнес доступным сделали.
Кстати, что такое договорился? А если бы не договорился? То есть хочу дам хочу не дам? Да и за сколько процентов договорился?