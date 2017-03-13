Фото: youtube.com

В сети набирает популярность ролик, который сняли пассажиры круизного лайнера Anthem of the Seas во время шторма, пишет РИА Новости.

Авторы видео снимали вид из иллюминатора на третьей палубе, когда судно накрыла девятиметровая волна. Несколько секунд пассажирам казалось, что корабль полностью ушел под воду. При этом люди в кадре выглядят спокойными, но оператор восклицает: "Это ужасно!"

Агентство пишет, что за несколько минут до начала съемки капитан велел пассажирам оставаться в своих каютах. По его словам, экипаж решил остановиться, чтобы переждать бурю.

Уточняется, что лайнер, который следовал из Нью-Йорка во Флориду, попал в шторм в феврале. На борту судна находились свыше шести тысяч человек, четверо получили ранения. Также повреждения получил и сам лайнер: на одной из палуб частично обрушился потолок, сломалась мебель и разбились горшки с цветами.