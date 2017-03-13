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Врачи в Алтайском крае получают 189% от средней зарплаты — Александр Карлин

, ИА "Амител"
Власти региона намерены довести этот показатель до 200%

Фото: autokam.ru

Врачи в Алтайском крае получают 189% от средней зарплаты в регионе, заявил губернатор Александр Карлин на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

При этом глава региона отметил, что стоит задача довести зарплату враче до показателя в 200% от средней заработной платы по краю.

Напомним, что губернатор и федеральный министр достигли договоренности о выделении Минфином бюджетного кредита в размере 300 миллионов рублей, которые пойдут на выполнение майских указов президента РФ.

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"Средства будут, в том числе, использованы для выполнения конкретной установки Президента страны по повышению заработной платы врачей до уровня 200% от средней зарплаты в регионе. Сегодня в Алтайском крае зарплата врача составляет 189% от средней зарплаты в регионе", — отметил глава региона.

Напомним, что средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2016 года составила 21 185 рублей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.03.2017 10:27
- гость -

Врачи в Алтайском крае получают 189% от средней зарплаты в регионе, заявил губернатор

по 40 тыр в месяц, неплохо, неплохо только вот почему в обычных поликлиниках узких специалистов почти не осталось, все в бизнесс ушли )

0  0
13.03.2017 10:28
обезъяна

оо-хохо...

махнемся не глядя?))

0  0
13.03.2017 10:33
- гость -

И где же такие зарплаты..

0  0
13.03.2017 10:33
- гость -

Руки прочь от Губернатора!!! Работает,как может(((

0  0
13.03.2017 10:36
- гость -

10:27, потому что кое кто только языком треплет, а как доходит получения денег, то 146 причин оказывается, чтобы на руки 18 500 выдать.

0  0
13.03.2017 10:37
- гость -

Вопрос из провинции: " А где врачи"?! Чуть что - вот направление, езжайте в Барнаул! Даже уже и рожать!

0  0
13.03.2017 10:39
- гость -

Очередной треп...зачем же они тогда подрабатывают в платных клиниках...

0  0
13.03.2017 10:42
- гость -

Оклады 5400-6000. Где тут 40000 получается?

0  0
13.03.2017 10:43
- гость -

Что-что, а отчеты и бравурные реляции в Центр подавать он умеет лучше всех. А вы дальше улыбайтесь и машите.

0  0
13.03.2017 10:43
- гость -

- гость - 13 марта 2017 г. 10:39

Очередной треп...зачем же они тогда подрабатывают в платных клиниках...

неправильно говорите... в платных клиниках они зарабатывают, а в кгбуз-ах они подрабатывают и вырабатывают стаж

0  0
13.03.2017 10:44
- гость -

Гарант недавно блажил про детскую смертность ниже европейской и о зарплатах врачей 180% от среднероссийской, губер переплюнул своего патрона, назвав цифру в 189%. Пора привыкнуть и жить своей головой.

0  0
13.03.2017 10:44
- гость -

- гость - 13 марта 2017 г. 10:42

Оклады 5400-6000. Где тут 40000 получается?

21 185 * 189 / 100 = 40 039,65

0  0
13.03.2017 10:46
- гость -

Чтобы заработать 25-28 надо принимать, если в поликлинике работаешь, по 25 чел в день, плюс дежурить раз 10-12. Более не получится. В стационаре врач на ставку плюс стимулирующие получает не больше 15000.

0  0
13.03.2017 10:50
- гость -

«Ну, люди слышат 180&#8722;200% и им кажется это много, но читать надо дословно, это не повышение зарплаты на 200%, а приведение уровня зарплаты врачей к тому, чтобы она составляла 200% от средней по региону. Т.е. реальная прибавка при таком раскладе скорее всего не будет превышать и 50%, да и то в лучшем случае».

«Все очень просто. Было четыре врача с зарплатой по 15 тысяч, стало два врача с зарплатой по 30 тысяч. Задание выполнено. А главное, пациенты-то как рады в очередях!».

0  0
13.03.2017 10:50
- гость -

специальности врача и учителя в стране целенаправленно уничтожаются. При этом на медицину в России в последнее время тратятся огромные деньги. Вот в районную больницу, допустим, поступило медицинское оборудование на 12 миллионов рублей. А тот, кто должен на нем работать, устал уже получать за это зарплату в 8 тысяч рублей, взял и уволился. Оборудование стоит. И такое происходит повсеместно.

0  0
13.03.2017 10:51
- гость -

«Была у нас хорошая молодая женщина-врач. С утра до 20 вечера она работала, потом муж за ней заезжал, затем она дома еще до 2 часов ночи заполняла документы по больным. Так она два года продержалась и все». Не выдержала, ушла в частную клинику, где и зарплаты в разы выше, и нагрузки такой бешенной на одного врача нет. Так врачей и пациентов целенаправленно выдавливают в платную медицину.

0  0
13.03.2017 10:54
- гость -

Что-то я не думаю, что в 2016 году ситуация резко изменилась и работники здравоохранения стали получать 180% от средней по экономике, если они еще в 2015 году получали 83% от средней по экономике. Еще печальней выглядит ситуация с медианной зарплатой медицинских работников. Которая находится в районе 19 тыс. рублей.

Президент РФ может обещать электоральной массе все, что угодно — реальность все равно будет отличаться от них в худшую сторону.

0  0
13.03.2017 10:57
Океана

Как же надоели эти псевдоотчеты и очковтирательство - зарплата падает, а проценты растут!

0  0
13.03.2017 10:59
- гость -

Средняя была 36000 год назад.

0  0
13.03.2017 10:59
- гость -

Наш Губернатор - самый лучший в России!!!! Нигде так хорошо, как на Алтае не живется людям! Врачи и учителя купаются в роскоши и очень благодарны Руководству Края! Остались, конечно, медики и педработники, ноющие о маленькой зарплате, но их очень мало, где-то тысяч шесть-семь всего. Это те жадные хапуги, которые только и видят, как бы обобрать пациента-школьника-студента и их родных. И еще немного пенсионеров, которые все жалуются про меленькие пенсии - не верьте им! Это ложь и пропаганда Госдепа. Наш Губернатор - ЛУЧШИЙ!!!!

0  0
13.03.2017 11:05
бывший член профсоюза мед

Рост зарплаты врачей в регионе идет за счет роста интенсивности труда медиков. Врачей нет, наиболее активные разбегаются по другим регионам, оставшиеся вынуждены тянуть на 1,5 - 2,0 и более ставки из-за этого идет рост зарплаты в сумме. Это порочный круг, который ведет к самоуничтожению специалиста. На сегодня средний возраст врачей в Алтайском крае (не в Барнауле) совпадает с пенсионным. Профсоюз медиков во главе с глубокой пенсионеркой Волошиной Л.И. бездействует. На кой такой профсоюз нужен?!

0  0
13.03.2017 11:08
- гость -

13.03.2017 10:57 Океана зарплата падает, а проценты растут!

У вас с казимиром она уже несколько лет подряд падает. Уже ноль должен быть по идее.

0  0
13.03.2017 11:11
- гость -

Спасибо комментаторам, а то стало очень стыдно за свою профессорскую зарплату. Которая, кстати, должна превышать 200% региональной. Э-хе-хе, а мы пиндосов за вранье ругаем.

0  0
13.03.2017 11:11
- гость -

Врач скорой говорит, что 25 тыс, но это с работой на две ставки. Кому верить?

0  0
13.03.2017 11:11
Океана

13.03.2017 11:08 - гость -

Речь о медработниках, или читать разучились? Или, хлебом не корми, дай Казимира вспомнить? ))))))))))))))

0  0
13.03.2017 11:13
- гость -

Наш Губернатор - самый лучший в России!!!! Нигде так хорошо, как на Алтае не живется людям! Врачи и учителя купаются в роскоши и очень благодарны Руководству Края! Остались, конечно, медики и педработники, ноющие о маленькой зарплате, но их очень мало, где-то тысяч шесть-семь всего. Это те жадные хапуги, которые только и видят, как бы обобрать пациента-школьника-студента и их родных. И еще немного пенсионеров, которые все жалуются про меленькие пенсии - не верьте им! Это ложь и пропаганда Госдепа. Наш Губернатор - ЛУЧШИЙ!!!! А вы остальные - вывсёврёте!

0  0
13.03.2017 11:17
- гость -

Океана,

потому что вы врете насчет падения зарплат, что они не падают - это точно Разговор идет о том, что они растут медленно.

0  0
13.03.2017 11:17
- гость -

1 горка, хирург, к.м.н., вышка, 14 ночных дежурств в месяц: набирается примерно 32-33 в месяц. без ночных и 20 не будет...

0  0
13.03.2017 11:21
Океана

13.03.2017 11:17 - гость -

А вы пообщайтесь с реальными врачами (рядовыми), они вам и расскажут, как есть на самом деле.

0  0
13.03.2017 11:22
гость

ОНФ РФ в феврале проводил опрос в 82 регионах о зарплатах учителей с 07 по 11.03.2017 (свыше 5000 чел) опубликованы итоги мониторинга на сайте: 1. «учителя не всегда разбираются в том, из чего и как формируется их зарплата, – 21,6% респондентов ответили, что не знают, по какой модели осуществляется оплата их труда. Около 15% педагогов не знакомы с положением об оплате труда, 8% – сообщили о том, что коллективный договор подписали под давлением администрации.» 2. Нагрузка от 18 до 26 часов в неделю, только в трех регионах больше. Около 30% совмещают работу. 3. Разница в зарплате по регионам в разы от 13 471 руб до 57 тыс. 625 руб. 4. Оклад около 1/3 от зарплаты. «Например, преподаватель из Республики Алтай с нагрузкой 36 часов в неделю имеет оклад 3145 руб., а в среднем получает 14 тыс. руб. в месяц за счет доплат за совмещение, стимулирующих выплат, классного руководства, неаудиторной занятости и т.д. 5. В некоторых регионах администрации считают, что льготы учителям надо включать в з/п, мотивируя тем, что льготы за некоторые услуги (например электроотопление ) достигает более 10000 руб. в месяц. Надо учитывать, что нагрузки в классах зависят от количества учеников разные, в некоторых школах учителей больше, чем учеников.

0  0
13.03.2017 11:26
- гость -

13.03.2017 11:21 Океана

Не думайте, что только у вас одной есть знакомые врачи. Вы во всех своих постах всегда немного привираете, склонность у вас замечена такая, и не только мною. )

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13.03.2017 11:29
- гость -

Для чего я привел на 11:32 расклад по учителям? По-думайте, какая у них нагрузка в неделю, какой отпуск, сколько учеников, какие льготы и сравните с обычным тружеником на заводе, в офисе, в магазине, других бюджетников и т.д. Только одни должны работать в два раза больше и совместительство никак (пахать надо по настоящему). Спросите, кто был в течении прошлого месяца на приеме в поликлинике или лежал в больнице. Они вам "расскажут" про "запредельные" загрузки врачей, медсестер, особенно про организацию труда и т.д. Но, главное не в этом, главное - а любят ли они свою профессию? Главное качество работы соответствует получаемым деньгам? Посмотрите как пашут врачи в той же Германии.

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13.03.2017 11:32
- гость -

13.03.2017 11:29 - гость -

Врачей в значительной части "грузят" пенсионеры... И это факт, от которого никуда не деться. Не делать же отдельные поликлиники.))

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