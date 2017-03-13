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Врачи в Алтайском крае получают 189% от средней зарплаты в регионе, заявил губернатор Александр Карлин на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

При этом глава региона отметил, что стоит задача довести зарплату враче до показателя в 200% от средней заработной платы по краю.

Напомним, что губернатор и федеральный министр достигли договоренности о выделении Минфином бюджетного кредита в размере 300 миллионов рублей, которые пойдут на выполнение майских указов президента РФ.

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"Средства будут, в том числе, использованы для выполнения конкретной установки Президента страны по повышению заработной платы врачей до уровня 200% от средней зарплаты в регионе. Сегодня в Алтайском крае зарплата врача составляет 189% от средней зарплаты в регионе", — отметил глава региона.

Напомним, что средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2016 года составила 21 185 рублей.