В выставке примут участие более 80 компаний из 17 регионов России, а также из Германии, Китая и Республики Беларусь.

Среди них производители и поставщики обрабатывающих центров с ЧПУ, токарно-фрезерного, электроэрозионного и кузнечно-прессового оборудования, средств автоматизации технологических процессов, промышленных печей, лазерных сканеров и принтеров по металлу, пескоструйного и дробеструйного оборудования:

"УК Абамет"

"Алтервиа"

представительство АО "Альфлет Инжиниринг АГ" (Швейцария)

"Галика АГ"

"Интехсервис"

"КЕВ-РУС"

"Прима Пауэр"

"ИПЦ "Пегас"

"Роланд ДГ РУС"

"Точные машины" и др.

Станки плазменной резки с ЧПУ, промышленные роботы, системы промышленной вентиляции и очистки воздуха, средства для неразрушающего контроля и другое сварочное оборудование и материалы будут представлены на стендах:

Steel Tailor

"Алтайский завод агрегатов"

"ИТС-Сибирь"

"Инкрафт"

"ПромИнжиниринг"

"Термакат"

"Центр сварки"

Инструмент для металлообрабатывающего оборудования продемонстрируют:

"Компания Битван"

"Барус"

"Эмуге-Франкен"

"ВЕДО-инструмент"

"Ренишоу"

"РИД-СПБ"

"Клингспор"

"СК Инструмент"

"Спецтехинструмент"

"ХардМеталл"

Увидеть работу станков и оборудования посетители смогут на стендах:

Kaindl Schleiftechnik

"Альфа Инжиниринг"

"Армиг" "Евротек" ("ГК "Аврора")

"Измерительные технологии" (УК "МЕАТЭК")

"Кнут Индустрия"

"Мир сварки"

"Перитон-Красноярск"

"Пром-Ойл"

"ПроТехнологии"

"Пумори-инжиниринг инвест"

ПТО "Станкозавод"

"СтанкоМашСиб"

Полный каталог продукции и список участников на сайте.

Для специалистов производственных предприятий Сибири, заинтересованных в закупке станков и оборудования, действует программа "Профессиональный гость выставки", в рамках которой организован бесплатный трансфер на выставку для посетителей из Барнаула, Кемерово и Томска.

Бесплатный электронный билет для посещения можно получить на сайте.

Организатор: "ITE Сибирь"

Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

Сайт: www.mashex-siberia.ru