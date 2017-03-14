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Специалисты смогут выбрать станки и оборудование на выставке Mashex Siberia

, ИА "Амител"
Выставка оборудования для металлообработки и сварки будет проходить в Новосибирске с 28 по 31 марта

В выставке примут участие более 80 компаний из 17 регионов России, а также из Германии, Китая и Республики Беларусь.

Среди них производители и поставщики обрабатывающих центров с ЧПУ, токарно-фрезерного, электроэрозионного и кузнечно-прессового оборудования, средств автоматизации технологических процессов, промышленных печей, лазерных сканеров и принтеров по металлу, пескоструйного и дробеструйного оборудования:

  • "УК Абамет"
  • "Алтервиа" 
  • представительство АО "Альфлет Инжиниринг АГ" (Швейцария) 
  • "Галика АГ"
  • "Интехсервис"
  • "КЕВ-РУС" 
  • "Прима Пауэр" 
  • "ИПЦ "Пегас" 
  • "Роланд ДГ РУС"
  • "Точные машины" и др.

Станки плазменной резки с ЧПУ, промышленные роботы, системы промышленной вентиляции и очистки воздуха, средства для неразрушающего контроля и другое сварочное оборудование и материалы будут представлены на стендах:

  • Steel Tailor
  • "Алтайский завод агрегатов"
  • "ИТС-Сибирь"
  • "Инкрафт"
  • "ПромИнжиниринг"
  • "Термакат" 
  • "Центр сварки"

Инструмент для металлообрабатывающего оборудования продемонстрируют:

  • "Компания Битван"
  • "Барус" 
  • "Эмуге-Франкен" 
  • "ВЕДО-инструмент" 
  • "Ренишоу" 
  • "РИД-СПБ" 
  • "Клингспор"
  • "СК Инструмент"
  • "Спецтехинструмент"
  • "ХардМеталл"

Увидеть работу станков и оборудования посетители смогут на стендах:

  • Kaindl Schleiftechnik
  • "Альфа Инжиниринг" 
  • "Армиг" "Евротек" ("ГК "Аврора") 
  • "Измерительные технологии" (УК "МЕАТЭК") 
  • "Кнут Индустрия" 
  • "Мир сварки"
  • "Перитон-Красноярск"
  • "Пром-Ойл" 
  • "ПроТехнологии"
  • "Пумори-инжиниринг инвест"
  • ПТО "Станкозавод"
  • "СтанкоМашСиб"

Полный каталог продукции и список участников на сайте.

Для специалистов производственных предприятий Сибири, заинтересованных в закупке станков и оборудования, действует программа "Профессиональный гость выставки", в рамках которой организован бесплатный трансфер на выставку для посетителей из Барнаула, Кемерово и Томска.

Бесплатный электронный билет для посещения можно получить на сайте.

Организатор: "ITE Сибирь"
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
Сайт: www.mashex-siberia.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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