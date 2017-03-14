В выставке примут участие более 80 компаний из 17 регионов России, а также из Германии, Китая и Республики Беларусь.
Среди них производители и поставщики обрабатывающих центров с ЧПУ, токарно-фрезерного, электроэрозионного и кузнечно-прессового оборудования, средств автоматизации технологических процессов, промышленных печей, лазерных сканеров и принтеров по металлу, пескоструйного и дробеструйного оборудования:
- "УК Абамет"
- "Алтервиа"
- представительство АО "Альфлет Инжиниринг АГ" (Швейцария)
- "Галика АГ"
- "Интехсервис"
- "КЕВ-РУС"
- "Прима Пауэр"
- "ИПЦ "Пегас"
- "Роланд ДГ РУС"
- "Точные машины" и др.
Станки плазменной резки с ЧПУ, промышленные роботы, системы промышленной вентиляции и очистки воздуха, средства для неразрушающего контроля и другое сварочное оборудование и материалы будут представлены на стендах:
- Steel Tailor
- "Алтайский завод агрегатов"
- "ИТС-Сибирь"
- "Инкрафт"
- "ПромИнжиниринг"
- "Термакат"
- "Центр сварки"
Инструмент для металлообрабатывающего оборудования продемонстрируют:
- "Компания Битван"
- "Барус"
- "Эмуге-Франкен"
- "ВЕДО-инструмент"
- "Ренишоу"
- "РИД-СПБ"
- "Клингспор"
- "СК Инструмент"
- "Спецтехинструмент"
- "ХардМеталл"
Увидеть работу станков и оборудования посетители смогут на стендах:
- Kaindl Schleiftechnik
- "Альфа Инжиниринг"
- "Армиг" "Евротек" ("ГК "Аврора")
- "Измерительные технологии" (УК "МЕАТЭК")
- "Кнут Индустрия"
- "Мир сварки"
- "Перитон-Красноярск"
- "Пром-Ойл"
- "ПроТехнологии"
- "Пумори-инжиниринг инвест"
- ПТО "Станкозавод"
- "СтанкоМашСиб"
Полный каталог продукции и список участников на сайте.
Для специалистов производственных предприятий Сибири, заинтересованных в закупке станков и оборудования, действует программа "Профессиональный гость выставки", в рамках которой организован бесплатный трансфер на выставку для посетителей из Барнаула, Кемерово и Томска.
Бесплатный электронный билет для посещения можно получить на сайте.
Организатор: "ITE Сибирь"
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
Сайт: www.mashex-siberia.ru
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