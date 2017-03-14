Представляем читателям Amic.ru новый проект "В гостях у депутата". Этот проект оказался для нас самым непростым. В Алтайском крае, где практически отсутствует светская хроника, прийти к гости к депутату, бизнесмену, общественнику или чиновнику, а потом показать и рассказать, как он живет, "по секрету всему свету" — сложная задача.
В нашем проекте участников всего четверо: депутат Госдумы, глава алтайского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, единоросс Ирина Солнцева, депутат Барнаульской городской думы, сопредседатель Общероссийского народного фронта Марина Ермоленко и ее коллега по БГД, глава реготделения партии "РПР-ПАРНАС" Геннадий Шейда.
Цель проекта — показать и рассказать о них за рамками их публичной деятельности.
Но ни в коем разе мы не преследовали цели пиарить какие-то партии или политические силы. Предложение поучаствовать в проекте было сделало представителям всех крупных партий Алтайского края, многим депутатам Госдумы, АКЗС и БГД лично. Согласились немногие, но за это им большое спасибо!
О том, как живут депутаты, читайте и смотрите здесь.
Комментарии
" Согласились немногие" Ну это и понятно. Про жизнь остальных должен Навальный рассказывать.
Лучше покажите шоу, как живут депутаты на зарплату рабочего. Вот будет ржака. Ни тебе крузера, ни тебе мальдив. И походы в районную поликлинику.
Первому гостю. Да мне действительно было такое предложение. Но я посчитал что лично мне на ул Красноселськая дом 94 в пятиэтажке( район ВРЗ) где все соседи меня знают уже 25 лет особо показывать то и нечего. Пусть Навальный в гости забегает)))) Вся моя жизнь это зоопарк "Лесная сказка".
Солнцева в коттедж на горе пригласила?
Красоту в хатах наводили вместе с сопартейцами?
Да? И с женой не развелись? И квартирки нет даже в Турции? А где есть?
Да? И с женой не развелись? И квартирки нет даже в Турции? А где есть?
Какой ядовитый и анонимный))))
С Писарев 14 марта 2017 г. 09:05 Браво !!! Всплакнул я даже...
Редакция amic.ru, как всегда, врут безбожно, звонили немногим, поэтому немногие согласились!!!
Гостю 9.23 А есть в сознании избирателей. Поразительно, но некоторые даже ВИДЕЛИ)))))) А есть те кто катался на моем красном мерседесе. Но почему то без меня. А жаль. Я бы тоже покатался! А когда мы начали строить Резиденцию Деда Мороза в парке в администрацию посыпались жалобы что депутат совсем зарвался и строит себе деревянные хоромы в центре парка. Вам рассказать сколько легенд, небылиц, и попросту вранья вокруг депутатов намыто Ошалеете от смеха. Если вы конечно адекватный человек не с берегов Турции
А Вас лично приглашаю в гости. Всплакнем вместе))))
14.03.2017 09:41 Депутат
Представься татупед!