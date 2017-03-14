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В гостях у депутата. Проект о личном на Amic.ru

, ИА "Амител", Александра Черданцева
ИА "Амител" покажет и расскажет, как живут алтайские депутаты

Фото: a2.muscache.com

Представляем читателям Amic.ru новый проект "В гостях у депутата". Этот проект оказался для нас самым непростым. В Алтайском крае, где практически отсутствует светская хроника, прийти к гости к депутату, бизнесмену, общественнику или чиновнику, а потом показать и рассказать, как он живет, "по секрету всему свету" — сложная задача.

В нашем проекте участников всего четверо: депутат Госдумы, глава алтайского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, единоросс Ирина Солнцева, депутат Барнаульской городской думы, сопредседатель Общероссийского народного фронта Марина Ермоленко и ее коллега по БГД, глава реготделения партии "РПР-ПАРНАС" Геннадий Шейда.

Цель проекта — показать и рассказать о них за рамками их публичной деятельности.

Но ни в коем разе мы не преследовали цели пиарить какие-то партии или политические силы. Предложение поучаствовать в проекте было сделало представителям всех крупных партий Алтайского края, многим депутатам Госдумы, АКЗС и БГД лично. Согласились немногие, но за это им большое спасибо!

О том, как живут депутаты, читайте и смотрите здесь.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2017 08:21
- гость -

" Согласились немногие" Ну это и понятно. Про жизнь остальных должен Навальный рассказывать.

0  0
14.03.2017 08:41
- гость -

Лучше покажите шоу, как живут депутаты на зарплату рабочего. Вот будет ржака. Ни тебе крузера, ни тебе мальдив. И походы в районную поликлинику.

0  0
14.03.2017 09:05
С Писарев

Первому гостю. Да мне действительно было такое предложение. Но я посчитал что лично мне на ул Красноселськая дом 94 в пятиэтажке( район ВРЗ) где все соседи меня знают уже 25 лет особо показывать то и нечего. Пусть Навальный в гости забегает)))) Вся моя жизнь это зоопарк "Лесная сказка".

0  0
14.03.2017 09:19
Леня

Солнцева в коттедж на горе пригласила?

0  0
14.03.2017 09:20
- гость -

Красоту в хатах наводили вместе с сопартейцами?

0  0
14.03.2017 09:22
с Писареву

Да? И с женой не развелись? И квартирки нет даже в Турции? А где есть?

0  0
14.03.2017 09:23
- гость -

Да? И с женой не развелись? И квартирки нет даже в Турции? А где есть?

Какой ядовитый и анонимный))))

0  0
14.03.2017 09:26
Депутату Писареву

С Писарев 14 марта 2017 г. 09:05 Браво !!! Всплакнул я даже...

0  0
14.03.2017 09:41
Депутат

Редакция amic.ru, как всегда, врут безбожно, звонили немногим, поэтому немногие согласились!!!

0  0
14.03.2017 09:42
С Писарев

Гостю 9.23 А есть в сознании избирателей. Поразительно, но некоторые даже ВИДЕЛИ)))))) А есть те кто катался на моем красном мерседесе. Но почему то без меня. А жаль. Я бы тоже покатался! А когда мы начали строить Резиденцию Деда Мороза в парке в администрацию посыпались жалобы что депутат совсем зарвался и строит себе деревянные хоромы в центре парка. Вам рассказать сколько легенд, небылиц, и попросту вранья вокруг депутатов намыто Ошалеете от смеха. Если вы конечно адекватный человек не с берегов Турции

0  0
14.03.2017 09:44
Гостю 9.26 от Писарева

А Вас лично приглашаю в гости. Всплакнем вместе))))

0  0
14.03.2017 09:46
- гость -

14.03.2017 09:41 Депутат

Представься татупед!

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