Представляем читателям Amic.ru новый проект "В гостях у депутата". Этот проект оказался для нас самым непростым. В Алтайском крае, где практически отсутствует светская хроника, прийти к гости к депутату, бизнесмену, общественнику или чиновнику, а потом показать и рассказать, как он живет, "по секрету всему свету" — сложная задача.

В нашем проекте участников всего четверо: депутат Госдумы, глава алтайского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, единоросс Ирина Солнцева, депутат Барнаульской городской думы, сопредседатель Общероссийского народного фронта Марина Ермоленко и ее коллега по БГД, глава реготделения партии "РПР-ПАРНАС" Геннадий Шейда.



Цель проекта — показать и рассказать о них за рамками их публичной деятельности.



Но ни в коем разе мы не преследовали цели пиарить какие-то партии или политические силы. Предложение поучаствовать в проекте было сделало представителям всех крупных партий Алтайского края, многим депутатам Госдумы, АКЗС и БГД лично. Согласились немногие, но за это им большое спасибо!

О том, как живут депутаты, читайте и смотрите здесь.