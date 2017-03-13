Фото: ulyanovskcity.ru

На сайте change.org появилась петиция, автор которой требует закрыть телевизионное шоу "Пусть говорят" на Первом канале. На данный момент ее подписали уже более 1,6 тысячи человек.

Появление петиции связано с тем, что пять выпусков телепередачи были посвящены несовершеннолетней жительнице Ульяновска Диане Ш., которая называет себя жертвой изнасилования.

Автор инициативы отмечает, негодуя, что "забивать эфир на главном телеканале страны такими темами – это полное неуважение к аудитории". Он считает, что нужно освещать более важные проблемы, подчеркнув, что ранее ни одну серьезную тему так долго не обсуждали.

"5 выпусков передачи "Пусть говорят" про Диану – это высшая точка кипения для аудитории. Это перебор. Мне бы хотелось, чтоб телевизионные передачи такого плана приносили людям адекватную и полезную информацию. А не были своего рода площадкой для хайпа всяких маргиналов", — пишет автор петиции.

Он призывает всех, кто считает, что качественный контент нужен и в сети, и на телевидении, подписывать петицию.

Отметим, что она адресована руководству Первого канала, Павлу Пятницкому, Отару Кушинашвили, Николаю Соболеву, Виталию Милонову, Юрию Хованскому, Алексею Навальному и другим общественно-политическим деятелям и блогерам.