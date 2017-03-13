Фото: ulyanovskcity.ru
На сайте change.org появилась петиция, автор которой требует закрыть телевизионное шоу "Пусть говорят" на Первом канале. На данный момент ее подписали уже более 1,6 тысячи человек.
Появление петиции связано с тем, что пять выпусков телепередачи были посвящены несовершеннолетней жительнице Ульяновска Диане Ш., которая называет себя жертвой изнасилования.
Автор инициативы отмечает, негодуя, что "забивать эфир на главном телеканале страны такими темами – это полное неуважение к аудитории". Он считает, что нужно освещать более важные проблемы, подчеркнув, что ранее ни одну серьезную тему так долго не обсуждали.
"5 выпусков передачи "Пусть говорят" про Диану – это высшая точка кипения для аудитории. Это перебор. Мне бы хотелось, чтоб телевизионные передачи такого плана приносили людям адекватную и полезную информацию. А не были своего рода площадкой для хайпа всяких маргиналов", — пишет автор петиции.
Он призывает всех, кто считает, что качественный контент нужен и в сети, и на телевидении, подписывать петицию.
Отметим, что она адресована руководству Первого канала, Павлу Пятницкому, Отару Кушинашвили, Николаю Соболеву, Виталию Милонову, Юрию Хованскому, Алексею Навальному и другим общественно-политическим деятелям и блогерам.
Комментарии
change_org? еще бы на сайте госдепа организовывали петиции
Перебор, конечно, с этой ш...! Но иногда это приносит свою пользу - у меня 2 сына, например, им было полезно посмотреть и сделать выводы. Пусть учатся на чужих ошибках
Эту полядушку излишне распиарили. Закрывать не надо, но и темы находить нужно другие.
я в принципе не смотрю ток шоу, мне форумов хватает. на форума все ср*я, там все ср*я только там все делают одновременно, на форумах по очереди
Я тоже разочаровалась в Малахова, 5 передач посвятить этой шмаре - это конечно перебор...
Не смотрю, но раздражает, что лучшее эфирное время этой фигней забивают. Значит, есть аудитория.
Согласна с закрытием этой программы! Малахов изжил себя! Противно смотреть эту передачу! Тем более про Эту невоспитанную хамку! Стыдно!!!
Первый канал только по кнопке первый, а так - дарьялТВ
5 перебор, а 4 нормально? Да там все темы гнилые, и я от этого устал. Это при условии что ящик у меня смотрят за стенкой. Он этот вопль только сводит с ума.
не смотрю - нервы в порядке.
11:09, Первый канал уникален хотя бы тем, что там есть передача "Человек и закон"
Есть темы и приличные. но большинство-грязное бельё
Где мимо телевизора не пройдешь - везде эта рожа с диким криком. Тут априори нервы не могут быть в порядке ибо тяжело обходить рассредоточенные места скопления зомби.
ЗЫ По другим федеральным каналам тоже самое. Есть и второе зло, если малаховщина преимущественно для самок, то не менее противная соловьёвщина для самцов, диванных политиков, аналитиков и десантуры в одном флаконе. Не компьютеры, а телевидение адский "скайнет".
Да и петиция то - только реклама, лишний раз поговорить об этой б... девушке. А чему тут удивляться - спрос рождает предложение. Вот такое у нас общество! Мне искренне жаль тех людей, которые с ней фотографируются