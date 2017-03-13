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"Горячую линию" по вопросам безопасных продуктов питания проводит управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю в период с 13 по 27 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всем желающим специалисты дадут разъяснения и рекомендации по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям хранения и сроках реализации, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции.

"Консультирование граждан организовано на личном приеме. По всем возникающим вопросам специалисты Управления дадут разъяснения, при необходимости будет оказана практическая помощь", — добавляют в ведомстве.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: (3852) 66-54-27, (3852) 24-99-59 (по будням с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:45, пятница с 9:00 до 12:45).

Адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: Барнаул, улица Горького, 28, e-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru.