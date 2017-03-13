Строительство ЖК "Новая пристань", который расположен в историческом центре Барнаула, идет полным ходом. В первом кирпичном корпусе дома по адресу ул. Приречная, 2-а возведены все 16 этажей и кровля. Дом уже полностью застеклен. Установлены лоджии. В настоящее время идет активная работа над внутренней отделкой квартир первой очереди ЖК. Здесь есть просторные 1, 2 и 3-х комнатные квартиры различной планировки с прекрасным видом, как в сторону Оби, так и на исторический центр краевой столицы.

Недавно на официальном сайте мэрии Барнаула впервые были опубликованы эскизы будущей набережной Оби. Согласно проекту, от Нагорного парка к набережной будет вести монолитный лестничный спуск. Длина прогулочной зоны набережной составит 400 метров. Там обустроят велосипедные дорожки, амфитеатр, малые архитектурные формы, теневые навесы.

Жилой комплекс "Новая пристань" расположен в сотнях метрах от набережной. Здесь в течение четырех лет появятся 1500 комфортабельных квартир с удобной планировкой площадью от 40 до 100 квадратных метров. Сдача первой очереди (450 квартир) запланирована на сентябрь 2017 года, а второй очереди (370 квартир) на 4 квартал 2018 года.

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