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На крышах Барнаула в марте 2017-го

"Эй, гражданина! Ты туда не ходи, а то снег башка упадет, совсем мертвый будешь" — фраза из кинофильма "Джентльмены удачи"как никогда актуальна в эти дни в Барнауле