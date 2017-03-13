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Власти Афганистана попросили Москву помочь с восстановлением 124 объектов в стране, в том числе знаменитого туннеля Сланга, и пообещали поддержку российскому бизнесу на самом высоком уровне. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммада Касема.

По его словам, многие объекты в Афганистане построили советские специалисты, а восстановить их может Россия. Кроме туннеля Касем назвал хебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак" и электростанцию в городе Пули-Хумри.

Издание отмечает, что 3 марта посол Афганистана в Москве Абдул Кочай встретился со статс-секретарем — замминистра энергетики РФ и сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрием Сентюриным.

Темой обсуждения на данной встрече стали вопросы восстановления инфраструктурных объектов. "Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали. А президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны", — приводит издание слова Касема.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что реализация сотрудничества двух стран сталкивается с трудностями из-за противодействия западных партнеров.

В последние годы РФ не раз предлагала западным партнерам, чьи военные контингенты находятся в Афганистане, совместные инвестиционные проекты. Однако на все предложения были получены отказы. В одиночку восстановить Афганистан не может ни одна страна, отметил Кабулов.

Война в Афганистане началась в конце 2001 года, когда туда вторглись США и НАТО под предлогом ответа на теракты 11 сентября 2001 года. В последние годы американское и европейское присутствие уменьшается, а экономическая помощь Афганистану сокращается. Вместе с этим растет активность террористических группировок, в частности "Исламского государства" (запрещена в РФ).