Третья мартовская неделя будет довольна интересна и разнообразна в культурном плане: с 13 по 17 число в Барнауле пройдут и интересные концерты, и хорошие спектакли, и выйдут стоящие кинопремьеры. Куда сходить в свободное время и где побывать, читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

В начале недели можно отправиться на концерт в бар "Джем". В 20:00 здесь начнется квартирник "Трезвые не барды" с участием барнаульских исполнителей.

В филармонии вечером выступит южноамериканская блюзовая певица Шанна Уотерстоун, работающая в жанрах соул, госпел, кантри и известная по всему миру.

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Вторник

Музкомедия порадует своих зрителей водевилем "Две свадьбы". А в филармонии пройдет настоящий средневековый рок-концерт. Здесь выступит ансамбль Flos Florum покажет в филармонии шоу, построенное на полотнах Иеронима Босха. Такую программу в Барнауле покажут впервые. Как рассказали организаторы, зрителей ждут таинственные звуки старинных инструментов, мистическая атмосфера и завораживающая музыка, сокрытые масками лица и фигуры, словно сошедшие с картин.

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Среда

На экспериментальной сцене можно будет посмотреть поэму "Москва-Петушки" от молодого режиссера Максима Астафьева.

Для всех любителей хорошего кино за две недели до официальной премьеры в IMAX пройдет показ фильма "Призрак в доспехах". Главную роль в котором сыграет Скарлетт Йоханссон, компанию ей составят артисты Майкл Питт, Жюльет Бинош, Майкл Уинкотт. Режиссером картины стал Руперт Сандерс.

Четверг

16 марта в музкомедии состоится показ исторического мюзикла "Ползунов". В драме покажут комедию "Сон в летнюю ночь", а в филармонии пройдет концерт Евгения Финкельштейна , исполнителя на классической гитаре из Москвы. Со сцены прозвучит музыка Карла Фридриха Абеля, Марена Маре, Антуана Форкре и многих других.

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Среди важных киноновинок, на которые стоит обратить внимание, будут американский триллер "Сплит", драма о женщинах и их достижениях "Скрытые фигуры", фэнтези с Эммой Уотсон "Красавица и чудовище" и отечественная картина "После тебя" Анны Матисон. Появится на большом экране и российская комедия "Везучий случай".

Пятница

В конце недели в музкомедии вновь покажут спектакль "Ползунов". В театре драмы можно будет посмотреть взрослую сказку "Очень простая история", над которой работала артистка Ольга Любицкая.