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Россиян предлагают автоматически подключить к формированию пенсионных накоплений — такая возможность оговаривается концепцией проекта федерального закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), сообщает Znak со ссылкой на "Ведомости".

Разработчиками концепции называют Центробанк и Минфин. Идея заключается в том, что работать с пенсионными накоплениями будут только негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Запустить данную систему, как отмечают СМИ, предполагается в 2019 году. Гражданам будет предложено через работодателей выбрать себе негосударственный пенсионный фонд и схему уплаты взносов, заключив договор с НПФ.

Отмечается, что размер взноса составит от 0% до 6% от зарплаты. При этом ставку можно будет менять, а также приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. Для тех граждан, кто не выбрал ничего, изначально ставка будет нулевой, но в последствии она начнет ежегодно повышаться до 6%.

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В итоге получается, что система индивидуального пенсионного капитала станет квазидобровольной, основанной на автоматической подписке.

Относительно уже имеющихся пенсионных накоплений указывается, что россияне смогут выбрать — перевести их в негосударственный пенсионный фонд, включив в свой ИПК, или конвертировать в пенсионные баллы страховой части будущей пенсии.

Неопределившимся гражданам накопления сохранят и затем выплатят в виде накопительной пенсии.