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Россиян предлагают автоматически подключить к формированию пенсионных накоплений — такая возможность оговаривается концепцией проекта федерального закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), сообщает Znak со ссылкой на "Ведомости".
Разработчиками концепции называют Центробанк и Минфин. Идея заключается в том, что работать с пенсионными накоплениями будут только негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Запустить данную систему, как отмечают СМИ, предполагается в 2019 году. Гражданам будет предложено через работодателей выбрать себе негосударственный пенсионный фонд и схему уплаты взносов, заключив договор с НПФ.
Отмечается, что размер взноса составит от 0% до 6% от зарплаты. При этом ставку можно будет менять, а также приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. Для тех граждан, кто не выбрал ничего, изначально ставка будет нулевой, но в последствии она начнет ежегодно повышаться до 6%.
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В итоге получается, что система индивидуального пенсионного капитала станет квазидобровольной, основанной на автоматической подписке.
Относительно уже имеющихся пенсионных накоплений указывается, что россияне смогут выбрать — перевести их в негосударственный пенсионный фонд, включив в свой ИПК, или конвертировать в пенсионные баллы страховой части будущей пенсии.
Неопределившимся гражданам накопления сохранят и затем выплатят в виде накопительной пенсии.
Комментарии
а со страховым взносом что будет, оставят как есть или...
вот так на букву "Я" нас наши Центробанк и Минфин
Удоды, уберите свои лапы от денег населения.
Во-первых, новая система может ударить по беднейшим слоям населения — они не станут перечислять часть зарплаты на будущую пенсию, деньги им нужны сейчас. За это их оштрафует государство, повысив НДФЛ до 15 процентов. Во-вторых, система ИПК изначально задумывалась как полностью добровольная. Теперь власти трансформируют ее в добровольно-принудительную. А россиянам все равно придется платить больше, чем сейчас — им либо поднимут налоги, либо возьмут часть зарплаты в виде «добровольного» взноса на пенсию. Специалисты, опрошенные «Лентой.ру», также полагают, что населению надо готовится к повышению фискальной нагрузки в том или ином виде.
Остап Бендер знал 400 способов сравнительно честного отъёма денег.
в 2018 выборы президента ж. кто знает, что будет в 2019
кормовая база с непрекращающимися санкциями сократилась - перешли на местные ресурсы
Мы тут недостаточно украли, дайте нам еще Вашего бабла, что бы мы украли побольше.
10% на старость за 2% снижения ндфл? Да запросто... в коммерческий пенсионный фонд в ДРУГОЙ юрисдикции и с 0% участия российского государства и любых компаний резидентов РФ или принадлежащих резидентам РФ или афилированных с ними лиц и структур, в противном случае - "лес там =>"
Всё выдумывают свои жульнические схемы, только не развитие страны.