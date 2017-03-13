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Новости

Россиян автоматически переведут на накопительные пенсионные взносы — СМИ

, ИА "Амител"
Данную систему, по имеющимся данным, предлагается запустить уже в 2019 году

Фото: mediarepost.ru

Россиян предлагают автоматически подключить к формированию пенсионных накоплений — такая возможность оговаривается концепцией проекта федерального закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), сообщает Znak со ссылкой на "Ведомости".

Разработчиками концепции называют Центробанк и Минфин. Идея заключается в том, что работать с пенсионными накоплениями будут только негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Запустить данную систему, как отмечают СМИ, предполагается в 2019 году. Гражданам будет предложено через работодателей выбрать себе негосударственный пенсионный фонд и схему уплаты взносов, заключив договор с НПФ.

Отмечается, что размер взноса составит от 0% до 6% от зарплаты. При этом ставку можно будет менять, а также приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. Для тех граждан, кто не выбрал ничего, изначально ставка будет нулевой, но в последствии она начнет ежегодно повышаться до 6%.

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В итоге получается, что система индивидуального пенсионного капитала станет квазидобровольной, основанной на автоматической подписке.

Относительно уже имеющихся пенсионных накоплений указывается, что россияне смогут выбрать — перевести их в негосударственный пенсионный фонд, включив в свой ИПК, или конвертировать в пенсионные баллы страховой части будущей пенсии.

Неопределившимся гражданам накопления сохранят и затем выплатят в виде накопительной пенсии.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.03.2017 11:19
- гость -

а со страховым взносом что будет, оставят как есть или...

0  0
13.03.2017 11:21
- гость -

вот так на букву "Я" нас наши Центробанк и Минфин

0  0
13.03.2017 11:22
- гость -

Удоды, уберите свои лапы от денег населения.

0  0
13.03.2017 11:26
- гость -

Во-первых, новая система может ударить по беднейшим слоям населения — они не станут перечислять часть зарплаты на будущую пенсию, деньги им нужны сейчас. За это их оштрафует государство, повысив НДФЛ до 15 процентов. Во-вторых, система ИПК изначально задумывалась как полностью добровольная. Теперь власти трансформируют ее в добровольно-принудительную. А россиянам все равно придется платить больше, чем сейчас — им либо поднимут налоги, либо возьмут часть зарплаты в виде «добровольного» взноса на пенсию. Специалисты, опрошенные «Лентой.ру», также полагают, что населению надо готовится к повышению фискальной нагрузки в том или ином виде.

0  0
13.03.2017 11:27
- гость -

Остап Бендер знал 400 способов сравнительно честного отъёма денег.

0  0
13.03.2017 11:27
dsN

в 2018 выборы президента ж. кто знает, что будет в 2019

0  0
13.03.2017 11:28
- гость -

кормовая база с непрекращающимися санкциями сократилась - перешли на местные ресурсы

0  0
13.03.2017 11:28
- гость -

Мы тут недостаточно украли, дайте нам еще Вашего бабла, что бы мы украли побольше.

0  0
13.03.2017 11:29
- гость -

10% на старость за 2% снижения ндфл? Да запросто... в коммерческий пенсионный фонд в ДРУГОЙ юрисдикции и с 0% участия российского государства и любых компаний резидентов РФ или принадлежащих резидентам РФ или афилированных с ними лиц и структур, в противном случае - "лес там =>"

0  0
13.03.2017 11:32
- гость -

Всё выдумывают свои жульнические схемы, только не развитие страны.

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