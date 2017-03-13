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Полицейские задержали жителя Завьяловского района, которого подозревают в краже продуктов из местного магазина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что днем ранее в местное отделение полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что закрыла вход в магазин не дверью, а металлической решеткой. Злоумышленник при помощи крючка поддел бутылку шампанского, упаковку лимонада и банку сгущенки, а затем похитил их. На месте преступления были установлены камеры видеонаблюдения.

Также злоумышленника задержали по статьям 20, 21 КРФоАП — появление в общественных местах в состоянии опьянения. За это мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей или административный арест на 15 суток.

Сейчас правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего.