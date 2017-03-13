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Житель Алтайского края подозревается в угоне автомобиля, принадлежавшего Шимолинской сельской администрации, сообщили в ГУ МВД по региону.

В полиции уточняют, что мужчина в Благовещенском районе сорвал навесной замок с гаража и угнал машину марки "Шевроле-Нива". Однако далеко злоумышленник уехать не сумел из-за погодных условий.

В итоге автомобиль был найден в соседней деревне в исправном состоянии и возвращен владельцам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Санкция это уголовной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.