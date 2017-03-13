Фото: zr.ru
Житель Алтайского края подозревается в угоне автомобиля, принадлежавшего Шимолинской сельской администрации, сообщили в ГУ МВД по региону.
В полиции уточняют, что мужчина в Благовещенском районе сорвал навесной замок с гаража и угнал машину марки "Шевроле-Нива". Однако далеко злоумышленник уехать не сумел из-за погодных условий.
В итоге автомобиль был найден в соседней деревне в исправном состоянии и возвращен владельцам.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Санкция это уголовной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
Комментарии
Ну.. шниву не жалко бросить
Не понял, он же бросил. Без цели хищения значит. Какие семь лет? Или у нас чиновники особая каста? Для них свое правосудие? На кол таких чиновников, а мужику премию.
Дядька 13 марта 2017 г. 11:44 Почему это?
Патумушташнива