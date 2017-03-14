Компания Tele2 запускает в фирменных салонах связи новую партнерскую услугу по страхованию телефонов. Партнер предлагает три типа страховок: "Защита", "Защита Плюс" и "Продление гарантии".

Страховой полис "Защита" распространяется на новые и бывшие в употреблении мобильные устройства. Он предусматривает выплату компенсации в случае поломки или утраты смартфона в результате противоправных действий третьих лиц, кражи, грабежа, разбоя, пожара, потопа, короткого замыкания. Стоимость такого страхового полиса – около 10% от стоимости устройства. Например, страховка AppleiPhone 6, которым клиент пользуется второй год, будет стоить приблизительно 1700 рублейна год.

Для страхования только что купленных смартфонов, планшетов, модемов или роутеров предусмотрен полис "Защита Плюс". В дополнение к страховым случая пакета "Защита" он позволяет получать компенсацию в случае повреждений экрана, корпуса и выхода из строя при погружении в воду. С таким полисом клиент получит выплату, даже если просто уронил телефон и разбил экран или случайно постирал смартфон вместе с одеждой. Стоимость полиса "Защита+" для смартфона Tele2 Maxi Plus с экраном 5,5” и поддержкой 4G составит примерно 1500 рублей на 1 год, а для самого популярного Tele2 Mini – примерно 600 рублей на один год.

Также для новых гаджетов можно оформить специальный полис "Продление гарантии". Он позволяет продлить гарантию производителя на год, а также гарантирует выплаты при поврежденииустройств в результате пожара или взрыва бытового газа.

Оформление страховки производится с мобильного телефона клиента в салоне связи Tele2 и занимает несколько минут. Страховой взнос оплачивается с мобильного счета абонента. Электронныйполиспоступит клиенту в сообщении. Восстановить полис можно в любой момент, набрав команду *575*111# с номера, на который оформлен договор страхования.

Услугу оказывает партнер –компания "АльфаСтрахование".

Срок действия страховых полисов – 1 год.

Стоимость полиса полностью списывается с лицевого счета абонента в момент подтверждения. Точную стоимость полисов различных категорий, размер выплат по ним необходимо и прочие условия страхования уточнять во время оформления в салонах связи или на "горячей" линии страховщика. Полис начинает действовать в течение 5 дней с момента списания средств с лицевого счета клиента.

При наступлении страхового случая необходимо обращаться в офис страховщика или на "горячую" линию 8 800 333 0 999.