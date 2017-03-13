Фото: mtdata.ru

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) пожизненно дисквалифицировал экс-замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Rusathletics.com.

Отмечается, что Португалова признали виновным в нарушении ряда статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), среди которых 32.2 (f) "Обладание запрещенной субстанцией или методом", 32.2 (g) "Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода" и 32.2 (h) "Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода".

Решение о пожизненной дисквалификации российского врача было вынесено 10 марта. Она вступила в силу с момента вынесения решения.

Агентство добавляет, что Португалов фигурировал в фильме немецкого телеканала ARD об употреблении допинга легкоатлетами в РФ. Факты, которые были упомянуты в фильме, стали предметом расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, результатом которого стала дисквалификация ВФЛА советом IAAF. Комиссия установила, что Португалов, работавший в ВФЛА, рассылал спортсменам рекомендации по применению допинга.