Удивительный поезд остановился на Железнодорожном вокзале Барнаула на минувших выходных. Передвижной выставочно — лекционный комплекс ОАО "РЖД" прибыл в столицу Алтайского края всего лишь на два дня. Не удивительно, что от желающих попасть на эту выставку не было отбоя.

В составе поезда — 12 вагонов, девять из которых — выставочные. Каждый вагон — это своя эпоха, своя история — от зарождения железной дороги до инновационных проектов, которые только внедряются в жизнь. Гостям читали лекцию и проводили обзорную экскурсию по поезду. Можно было увидеть как самые первые поезда, так и самые новейшие, которые мы сможем увидеть только через несколько лет.

И взрослые, и дети с удовольствием пробовали себя в роли машинистов, замирали перед стендом, где демонстрировалось то, как строили железную дорогу под фашистскими бомбежками, а также удивлялись "пластмассовым" рельсам будущего и многому другому.