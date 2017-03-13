Фото: lnkcom.ru
Правила продажи алкогольной продукции изменятся в Барнауле с 31 марта — это связано со вступлением в силу новых федеральных законодательных норм.
Как уточняют в пресс-центре городской администрации, во-первых, реализация алкогольной продукции, к которой также относится пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха всеми продавцами, включая лиц, применяющих патентную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в обязательном порядке должна осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.
Также изменится перечень мест, где запретят продажу алкоголя. В их число входят:
- помещения, находящиеся во владении и пользовании организаций, осуществляющих образовательную, медицинскую деятельность, деятельность в области культуры;
- спортивные сооружения и прилегающие территории;
- оптовые и розничные рынки;
- общественный транспорт и автозаправки;
- места расположения войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации, и прилегающие территории;
- вокзалы, аэропорты и прилегающие территории;
- места нахождения источников повышенной опасности, определяемые в установленном законом порядке, и прилегающие территории;
- места массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий и прилегающие к таким местам территории;
- нестационарные торговые объекты;
- территории, прилегающие к образовательным и медицинским организациям.
Читайте также: Как изменятся условия продажи алкоголя в Алтайском крае в ночное время?
Также под запрет с 31 марта попадает дистанционная продажа алкогольной продукции.
Кроме этого, пиво и прочие алкогольные напитки в рамках оказания услуг общественного питания должна производиться исключительно в соответствующих объектах общепита, где оборудованы залы для посетителей, а употребление алкоголя должно происходить только в данном заведении.
Также отмечается, что вводится новая лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Комментарии
помещения, находящиеся во владении и пользовании организаций, осуществляющих образовательную, медицинскую деятельность, деятельность в области культуры;-------Это что? Перед спектаклем 100 и в антракте 100 коньяка уже вкусно не выпить??
Теперь в Шереметьево пивка не выпить в ожидании рейса на Барнаул....
вокзалы, аэропорты и прилегающие территории;
Дьюти Фри?
Фри... от алкоголя)))
И правильно, нечего коньячными и пивными парами на окружающих дышать! Выпьет он в антракте, а людям нюхать?
угу, в Шереметьево стакан чая 100 р, сколько же пиво?
Filin зарегистрированный 13 марта 2017 г. 12:56
В Домодедово - 0,5 разливного Лёвенбрау 380
320р за 0,33 разливного
Ровно как то на алкоголь)))
Ничего и не изменилось.
оптовые и розничные рынки;
очень, очень мудро. рынки же не для торговли, а место культурного преображения.
а употребление алкоголя должно происходить только в данном заведении.
я оплатил, значит это мое. я могу в любое время уйти? могу. мое от того, что я пошел перестает быть моим? нет. Значит беру с собой и никто мне запретить этого не имеет права.
А места культурного преображения созданы для получения эстетического удовольствия и никакого иного.
Эстетически одухотворюсь на рынке - и в пивную.
Нельзя продавать, будут дарить. Наш народишко всегда найдёт, как обойти тупые законы.
Кстати в ЕС из пивника пиво запрещено выносить.
13.03.2017 13:50 Массаж мозга
Ваши здесь не котируются. Разве что по морде надают, а нальют вряд ли.
14:14, ты о чём там лопочешь, болезный?