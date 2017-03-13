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Правила продажи алкогольной продукции изменятся в Барнауле с 31 марта — это связано со вступлением в силу новых федеральных законодательных норм.

Как уточняют в пресс-центре городской администрации, во-первых, реализация алкогольной продукции, к которой также относится пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха всеми продавцами, включая лиц, применяющих патентную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в обязательном порядке должна осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.

Также изменится перечень мест, где запретят продажу алкоголя. В их число входят:

помещения, находящиеся во владении и пользовании организаций, осуществляющих образовательную, медицинскую деятельность, деятельность в области культуры;

спортивные сооружения и прилегающие территории;

оптовые и розничные рынки;

общественный транспорт и автозаправки;

места расположения войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации, и прилегающие территории;

вокзалы, аэропорты и прилегающие территории;

места нахождения источников повышенной опасности, определяемые в установленном законом порядке, и прилегающие территории;

места массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий и прилегающие к таким местам территории;

нестационарные торговые объекты;

территории, прилегающие к образовательным и медицинским организациям.

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Также под запрет с 31 марта попадает дистанционная продажа алкогольной продукции.

Кроме этого, пиво и прочие алкогольные напитки в рамках оказания услуг общественного питания должна производиться исключительно в соответствующих объектах общепита, где оборудованы залы для посетителей, а употребление алкоголя должно происходить только в данном заведении.

Также отмечается, что вводится новая лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.