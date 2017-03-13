Фото: autonavigator.ru
Водитель маршрутки в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в смертельном наезде на пешехода.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина, управляя автобусом Hyundai County, двигался от улицы Попова к улице Балтийской с превышением разрешенной скорости.
Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, перед которым остановились, движущиеся в том же направлении транспортные средства, водитель автобуса не уступил дорогу пешеходу и не принял мер к снижению скорости.
В результате был совершен наезд, а потерпевший скончался от полученных травм.
Рассмотрением уголовного дела займется Индустриальный районный суд.
Комментарии
...двигался от улицы Попова к улице Балтийской...
по диагонали что ли ехал, по дворам??