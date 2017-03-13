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Умер первый спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Макович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Народном совете ДНР.
В пресс-службе Народного совета данную информацию подтвердили агентству. Также там уточнили, что причиной смерти 54-летнего бывшего спикера стала опухоль головного мозга, которую выявили у него еще до начала событий в Донбассе.
По словам представителя пресс-службы Народного совета республики, Макович скончался незадолго до проведения операции. "Проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков", — приводит его слова агентство.
Макович возглавил Народный совет самопровозглашенной республики 18 июля 2014 года. Он первый провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний дома правительства в апреле 2014 года. Позже он вошел в состав временного правительства, после чего стал зампредседателя президиума Верховного совета ДНР.
Напомним, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Комментарии
Да что же им там так всем невезёт -то? То кофе выпьют... то сердечко заслабело... и вот опять...
Босямбр, Новоросии быть?
Амику писать больше не о чем,что ли?????
Да слёзы они льют по сепаратистам!
"Он первый провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний дома правительства в апреле 2014 года." --------- Чел с опухолью в мозге, которому уже нечего терять, подбил других на авантюру, результаты которой теперь не расхле-бать ещё долго.
"...причиной смерти 54-летнего бывшего спикера стала опухоль головного мозга, которую выявили у него еще до начала событий в Донбассе..."
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Мда. Сначала опухоль, потом события...
Амител опять впереди, вроде новость как новость, ну человек умер, но сделано со смыслом, что бы всякая тряхомундия типа массажей повылазила и начала параллели между диагнозом и событиями проводить, тоненько так подали, но с расчетом...как же дешево.
Просто некоторые свиньи забыли, что они тоже не вечны.
СОК свидомый?
"Амител опять впереди, вроде новость как новость, ну человек умер, но сделано со смыслом, что бы всякая тряхомундия типа массажей повылазила и начала параллели проводить..." ---------- Человек призвал к сепаратизму, что повлекло многочисленные человеческие жертвы и разрушения. А у вас амител с массажами виноваты. Вы бы "тряхомундию" свою не вынимали на людях, некрасиво это.