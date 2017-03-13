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Умер первый спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Макович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Народном совете ДНР.

В пресс-службе Народного совета данную информацию подтвердили агентству. Также там уточнили, что причиной смерти 54-летнего бывшего спикера стала опухоль головного мозга, которую выявили у него еще до начала событий в Донбассе.

По словам представителя пресс-службы Народного совета республики, Макович скончался незадолго до проведения операции. "Проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков", — приводит его слова агентство.

Макович возглавил Народный совет самопровозглашенной республики 18 июля 2014 года. Он первый провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний дома правительства в апреле 2014 года. Позже он вошел в состав временного правительства, после чего стал зампредседателя президиума Верховного совета ДНР.

Напомним, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.