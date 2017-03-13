Фото: belokurikha.ru

Новый горнолыжный комплекс стоимостью 100 млн рублей появится в туристическом кластере "Белокуриха-2" в Алтайском крае.

Как сообщили в компании "Курорт Белокуриха", которая выступает инвестором проекта, соглашение о строительстве комплекса на горе Мишина было подписано на международной туристической выставке "Интурмаркет-2017".

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Заместитель гендиректора компании Олег Акимов, комментируя реализацию данного проекта, отметил: "В первой очереди проекта помимо двухместного канатно-бугельного подъемника предусмотрено строительство пункта проката, парковки и кафе. Комплекс на горе Мишиной мы планируем запустить в сезоне 2017-2018".

Новая горнолыжная трасса будет иметь протяженность 225 метров.