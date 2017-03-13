Фото: altairegion22.ru

Срок меры пресечения в виде содержания под стражей, избранной в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрий Денисова, истекает 16 марта. Отметим, что в этот день исполнится ровно год с того момента, как суд впервые определил обвиняемого во взяточничестве экс-чиновника под арест.

Очевидно, что в самое ближайшее время будет решен вопрос о том, останется ли Денисов в СИЗО, или ему изменят меру пресечения на более мягкую.

Отметим, что изначально, с марта прошлого года, экс-заместитель губернатора находился под стражей вместе со своей супругой Татьяной Денисовой, которая тоже проходит по этому громкому коррупционному делу в качестве обвиняемой.

Читайте также: Бывшему вице-губернатору Юрию Денисову продлили срок ареста до 16 марта

Однако в отношении нее в итоге было принято решение о помещении под домашний арест. Юрий Денисов же оставался в следственном изоляторе.

Получить комментарий Железнодорожного районного суда Барнаула, где в настоящее время проходит процесс над Денисовыми, о том, ходатайствует ли гособвинение о продлении ареста бывшего чиновника, на момент данной публикации не удалось.

Дозвониться до официального представителя краевой прокуратуры по аналогичному вопросу также не удалось.

Читайте также: Четыре взятки на 2,5 млн рублей: расследование дела Юрия Денисова завершено

Между тем напомним, что бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. Следствие считает, что экс-чиновник незаконно получил около 2,5 миллионов рублей.

Жене бывшего вице-губернатора Татьяне Денисовой инкриминируют посредничество при получении преступных денег.