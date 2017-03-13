Фото: youandcredit.ru

Россияне выплатили банкам 1,8 триллиона рублей в качестве процентов за пользование кредитными средствами в 2016 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Отмечается, что эта сумма составляет 2% от ВВП России. Кроме этого, 1,8 триллиона рублей — почти две трети от дефицита федерального бюджета.

По словам экспертов, уменьшение ставок по кредитам не привело к сокращению средств, поступающих от населения в качестве оплаты процентов по кредитам. Издание предполагает, что данная тенденция сохранится и в текущем году.

Подчеркивается, что за 2015 год граждане РФ также выплатили проценты по кредитам на сумму порядка 1,8 триллиона рублей, хотя условия выдачи кредита в тот год были жестче из-за резкого повышения в конце 2014 года Банком РФ ключевой ставки до 17%. Кроме этого, банкиры начали ужесточать требования к заемщикам. Ставки перешли к некоторому снижению при смягчении Центробанком денежно-кредитной политики.