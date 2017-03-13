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Россияне выплатили банкам 1,8 триллиона рублей в качестве процентов за пользование кредитными средствами в 2016 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Отмечается, что эта сумма составляет 2% от ВВП России. Кроме этого, 1,8 триллиона рублей — почти две трети от дефицита федерального бюджета.
По словам экспертов, уменьшение ставок по кредитам не привело к сокращению средств, поступающих от населения в качестве оплаты процентов по кредитам. Издание предполагает, что данная тенденция сохранится и в текущем году.
Подчеркивается, что за 2015 год граждане РФ также выплатили проценты по кредитам на сумму порядка 1,8 триллиона рублей, хотя условия выдачи кредита в тот год были жестче из-за резкого повышения в конце 2014 года Банком РФ ключевой ставки до 17%. Кроме этого, банкиры начали ужесточать требования к заемщикам. Ставки перешли к некоторому снижению при смягчении Центробанком денежно-кредитной политики.
Комментарии
неплохо растовщики на гражданах наживились ...
Почти 2 триллиона рублей - проценты за кредиты.
А может пора издать закон, что банки заработавшие прибыль на территории России обязаны ближайшие 3 года инвестировать эти средства в развитие экономики России ???
Потрясти ростовщиков не мешало бы, а то всё за счет народа.
Почти 2 триллиона рублей - проценты за кредиты.
А может пора издать закон, что банки заработавшие прибыль...
а кто тебе сказал что эти триллионы процентов пошли на прибыль а не на бонусы управляющим
Гениальное жидовское изобретение для закабаления народов - ссудный процент.
13.03.2017 14:16 - гость - у управляющих бонусы скромные, за минусом расходов на банковскую деятельность, процентов по вкладам, эти деньги идут владельцам
Жить надо по средствам,и просенты-не будети плотить!
Когда ЦБ заплатит за все выведенные и украденные деньги в Офшор? ведь без взяток такое не проходит....