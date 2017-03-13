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Житель Барнаула приговорен к сроку в колонии строгого режима за серию квартирных краж, которые он осуществлял при помощи ножниц.

"Судом установлено, что виновный, ранее судимый за совершение квартирных краж, в период с апреля по август 2016 г., используя ножницы и неустановленный предмет, проникал в квартиры потерпевших, откуда похищал денежные средства, иностранную валюту, золотые и серебренные изделия", — сообщили в краевой прокуратуре.

Кроме того, злоумышленник похитил у одного гражданина паспорт, а также признан виновным в совершении грабежа.

В итоге мужчина осужден по 13 эпизодам преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В данный момент приговор вступил в законную силу.