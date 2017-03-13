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Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, которого осудили, а затем оправдали в Черногории, собирается добиваться компенсации от государства в десятки тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь музыканта Екатерину Троицкую.

"Сергей намерен добиваться возмещения ущерба. Делом занимается его адвокат в Черногории", — приводит ее слова агентство.

Отмечается, что в минувшем году "Паука" приговорили к лишению свободы за причинение ущерба чужому имуществу. Под арестом музыкант провел в общей сложности полгода, а затем его освободили после обжалования приговора.

Екатерина добавляет, что размер ущерба за период отбывания несправедливого наказания может составить десятки тысяч евро. При этом, подчеркнула она, также и прокуратура может обжаловать оправдательный приговор.

Дочь музыканта отметила, что сейчас он находится в РФ и готовится к продолжению концертной деятельности. Также он занимается подготовкой выпуска книг-мемуаров (в тюрьме Троицкий написал порядка двух тысяч страниц) и разными арт-проектами, на основе художественных материалов в своем исполнении, которые были сделаны во время заключения.

Агентство напоминает, что инцидент, в котором был замешан "Паук", произошел 3 сентября в черногорском курортном городе Сутоморе, когда в доме, который принадлежал другому россиянину, произошел пожар. Причиной назвали поджог, а в суд города Бар в октябре минувшего года нашел в этом вину российского музыканта. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы за уничтожение и причинение вреда чужому имуществу.

Троицкий свою вину не признал, и адвокат обжаловал приговор. В итоге Высший суд в Подгорице отменил обвинительное постановление и вернул дело на повторное рассмотрение. Апелляция в итоге была удовлетворена 28 февраля, после чего Троицкого освободили из-под стражи.