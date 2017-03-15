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Ведущий Сергей Стиллавин поменял профессию

, ИА "Амител"
Популярный ведущий рассказал о кризисах, деньгах и подарках судьбы

Сергей Стиллавин — человек не склонный к депрессиям и рефлексиям. Ведущему уже за 40 лет, и недавно он задумался, а умеет ли он зарабатывать реальные деньги. Сергей хороший юморист, ведущий, неплохо зарабатывает. Но мы живем в то время, когда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, любой может остаться без работы.

Все эти думы скорее всего ушли бы в песок после задушевного общения с друзьями. Но Сергей познакомился с одним из бизнес-тренеров академии трейдинга ТелеТрейд. Финансового образования Стиллавин не имеет, а в 43 года идти учиться уже поздно. Сергей решился попробовать, и преподаватели академии ТелеТрейд пообещали научить его торговать на валютном рынке за три месяца. В случае не выполнения договора, академия обещала вернуть 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

Стиллавин понимал, что ничего не знает о торговле на валютном рынке, но решил попробовать. Его захватило ощущение, что и правда можно изменить свою жизнь, если хоть что-то для этого сделать. Так был создан проект "Куй с кризисом". День за днем Сергей погружался в мир финансов и форекса.Форекс — это обмен валюты, практически обычный обменник, только мирового масштаба. Главные игроки на нем — Центральные Банки, корпорации, бесконечные фонды и финансовые организации. Но в тоже время есть брокеры и трейдеры — рыбки поменьше, но юркие и проворные. 

Принцип заработка на этом рынке: купи дешевле, продай дороже. Со временем Cергей начал разбираться в основных понятиях, например, что такое "ключевая ставка" Центрального Банка и как с ее помощью регулируются курсы валют. Когда он узнал, какое количество факторов вообще влияет на курс валюты, у Сергея было ощущение, что это просто сюжет "Игры престолов". Он так увлекся, что начал читать книги о Форексе. Интриги, заговоры, войны, катаклизмы, смерти, протесты — все это тут же отражается на цене денег. Через месяц Стиллавин попробовал спрогнозировать, как, то или иное событие повлияет на курс доллара.

На валютном рынке можно зарабатывать не только на росте, но и на падении стоимости валют. То есть, умному трейдеру совершенно все равно, кризис на дворе, или благодатные времена.

Психология на валютных торгах значит столько же, сколько и знания экономических процессов. Сливы — это когда люди проигрывают все деньги на своем счету, чаще всего случаются именно на эмоциях. Страх и жадность — вот два главных врага трейдера. Специалисты Академии трейдинга ТелеТрейд учат, как справляться с этими слабостями.

После обучения в академии Сергей узнал много теории, но для работы на форексе этого мало – нужно потренироваться. Для этого необходимо открыть демо-счет на сайте ТелеТрейд. Это тренажер, где в режиме реальных торгов, но с использованием виртуальных денег, можно попробовать свои силы.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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