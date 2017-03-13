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Пограничники и специалисты Россельхознадзора задержали на границе в Алтайском крае партию колбасных изделий.

Как уточнили в надзорном ведомстве, речь идет о продукции весом 130 килограммов, которую пытался ввезти из Казахстана гражданин РФ.

"На перевозимую продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза, эпизоотическое благополучие территории его происхождения и позволяющие идентифицировать продукцию", — констатируют в Россельхознадзоре.

В итоге груз был возвращен в Казахстан.