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Жители Новосибирска в полночь воскресенья, 12 марта, видели кружащий над городом порядка двух часов пассажирский самолет. "Новосибирские новости" отмечают, что воздушному судну компании AZUR air, вылетевшему из Новосибирска во Вьетнам, пришлось вернуться назад в аэропорт, так как одному пассажиру стало плохо при взлете.

Экипаж рейса Новосибирск – Камрань решил вернуться в Толмачево почти сразу после взлета. Однако, так как садиться с полными баками опасно, самолету пришлось два часа кружить над Новосибирском, вырабатывая топливо. В итоге лайнер сел в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

После того, как заболевшего пассажира забрала скорая, а воздушное судно вновь заправили, в 8:30 по местному времени самолет благополучно вылетел во Вьетнам. Подчеркивается, что, согласно данным сайта flightradar24.com, лайнер прибыл в пункт назначения в 16:27 местного времени.