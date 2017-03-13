Фото: el-ab.ru
Жители Новосибирска в полночь воскресенья, 12 марта, видели кружащий над городом порядка двух часов пассажирский самолет. "Новосибирские новости" отмечают, что воздушному судну компании AZUR air, вылетевшему из Новосибирска во Вьетнам, пришлось вернуться назад в аэропорт, так как одному пассажиру стало плохо при взлете.
Экипаж рейса Новосибирск – Камрань решил вернуться в Толмачево почти сразу после взлета. Однако, так как садиться с полными баками опасно, самолету пришлось два часа кружить над Новосибирском, вырабатывая топливо. В итоге лайнер сел в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
После того, как заболевшего пассажира забрала скорая, а воздушное судно вновь заправили, в 8:30 по местному времени самолет благополучно вылетел во Вьетнам. Подчеркивается, что, согласно данным сайта flightradar24.com, лайнер прибыл в пункт назначения в 16:27 местного времени.
Комментарии
А кто в таких случаях за топливо и амортизацию самолёта платит?
никто, от болезни никто не застрахован
в стоимость билета страховка для чего включена по вашему
13.03.2017 14:59 - гость - __________________ При чем тут мед. страховка и топливные расходы АК, валенок барнаульский?))
Очевидно 13 марта 2017 г. 15:07----- как раз мед не причем а страхование пассажира очень причем ,прежде чем умничать учи матчасть
Этому пассажиру "Очень" благодарны, наверно, были... Неожиданно заболеть нельзя, кроме действительно серьезных случаев, но тогда бы самолет не кружил 2 часа, а сбросил топливо и сел. Чувствуете себя не хорошо, так за каким лететь, сходи перед вылетом в больницу - проверься!
- гость - 13 марта 2017 г. 15:32----- Сброс возможен ,но только не у гражданских судов и не над городом и лесом -экологи такой штраф выставят ,что самолет за долги уйдет.
Топливо можно сбросить и у гражданских судов, такие случаи были. Как я уже говорил, раз самолет кружил, значит случай был не чрезвычайный и здесь, наверно, раздолбайство пассажира и его не уважение к другим. (я так думаю) Конечно более предметно можно сказать только узнав все подробности.
13.03.2017 15:57 - гость -
Знаток авиации)))
Федеральна адміністрація з питань авіації США (FAA) постановила правило 105%: всі ПС, чия максимальна злітна маса перевищує максимальну посадкову на 105%, повинні мати відповідне обладнання.
Так як більшість дводвигунових реактивних авіалайнерів відповідали цій вимозі, повітряні судна типу Boeing 737 (всі моделі), Douglas DC-9/MD80, Boeing 717, сімейство Airbus A320 та розмаїті регіональні аероплани ("RJ" не мали вбудованих систем скиду пального. В разі надвичайної ситуації, що вимагає негайного повернення в аеропорт вильоту, ПС робить кілька кіл над аеропортом, щоб досягнути МПМ, або, якщо ситуація стає загрозливою, допускається посадка з перевантаженням. Виробники сучасних авіалайнерів проектують літаки з деяким запасом міцності на випадок посадки з перевантаженням, однак виключно в екстремальних ситуаціях. Будь-яка посадка з перевищенням МПМ тягне за собою ретельну інспекцію судна та ЗПС.
- гость - 13 марта 2017 г. 15:57---- может в компьютерной игре видел ,нет сброса в ГВФ
гiсть 13 марта 2017 г. 16:24----- изо рта выплюни потом балакай