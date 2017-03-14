Компания “Алтайлес” рекомендует начать строительство загородного жилья весной. Тем, кто мечтает обзавестись настоящим деревянным домом, но боится долгостроя, идеально подойдет технология производства из клееного бруса. Быстрые сроки изготовления домокомплекта и монтажа на фундаменте, отсутствие "усадки" позволяют сделать процесс строительства максимально быстрым. Всего три месяца* понадобится для того, чтобы стать владельцем загородного дома по своему, индивидуальному, проекту.

Заводское производство — это не только экономия времени (возможность заказа домокомплекта в любое время года, четкие сроки готовности), но и гарантия качества:

полная автоматизация производства;

все виды пазования (венцовое, "ласточкин хвост", эркерное пазование, распил под углом, продольный распил в полубрус и др.);

контроль на каждом этапе производства.

"Алтайлес" помог уже не одной семье воплотить мечту о собственном загородном доме

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* Сроки готовности проекта рассчитываются индивидуально.