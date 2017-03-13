Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Привокзальная площадь в Барнауле скоро переживет существенные перемены — именно здесь городские власти намерены организовать первый платный парковочный комплекс.
Широко объявлено об этой идее со стороны мэрии было на минувшей неделе. Отметим, что изначально в городской администрации указывали, что площадь у вокзала должна стать "визитной карточкой" Барнаула.
В этом контексте сити-менеджер Сергей Дугин поручил заняться проработкой вопроса о благоустройстве данной площадки.
Теперь стало понятно, что проект благоустройства влечет за собой организацию платных парковочных мест.
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По информации муниципальных властей, круглосуточная парковка будет вмещать 140 автомобилей, предусмотрены бесплатные места для инвалидов.
Стоимость услуги остается пока неясной, но в мэрии подчеркнули, что она будет рассчитана "согласно тарифам" и "по примеру парковочных комплексов других городов".
Фиксировать въезд автомобилей будут видеокамеры, а денежный расчет, очевидно, планируется осуществлять посредством паркоматов.
Портал Amic.ru зафиксировал, как в настоящее время выглядит парковка у вокзала, которая в своем нынешнем качестве не устраивает городскую администрацию.
Отметим, что судя по риторике мэрии, практика платных парковок в краевой столице будет шириться и комплекс на привокзальной площади станет первым, но не последним.
Комментарии
"по примеру парковочных комплексов других городов" --- правильно, зачем считать, сделать как в Сочи)
Портал Amic.ru зафиксировал, как в настоящее время выглядит парковка у вокзала, которая в своем нынешнем качестве не устраивает городскую администрацию. --- проблемы с парковкой не было. единственная проблема - отсутствие поступления денег городской администрации. конечно они будут говорить о каких-то проблемах для водителей в нынешней ситуации...
15:11, очень точно замечено
А земля чья, городская или РЖД?
Хорошо бы и во дворах сделать "паковочный комплекс". -Паковать и в металлом.
в аэропорту не забудьте еще платную сделать и возле всех ТРЦ и магазинов.
Еще бы с перекрестком Петрова-Попова что нибудь решили,а то его проехать все сложнее и сложнее.
куды деньги пойдут?
А почему 1 ком выкинули?
ошибку исправили, камент выкинули. хотя конечно было смешно
А почему бы и нет-кака никакая всё копеечьека в Наш бюджет. Маленькая,как гриться,бородавочька-все к телу прибавочька,или курочька по зернышку клюёт, и то весь двор заси...-это уже не оттуда.
Перекрёсток Попова-Петрова и в этом году оставят как есть.Об этом уже здесь писали.
Андрей, там проблему можно решить с помощью одного полицая, который бы штрафовал въезжающих на занятый перекрёсток.
- гость - 13 марта 2017 г. 15:37 ------------ Какая копеечка? Полоса отвода РЖД. В Н-ск всё уйдёт.
Еще бы во дворах ввели платную парковку, а то надоели кучи сугробов, что поставлены "на причал" с начала октября. Заплатили бы стоимость своей помойки из 80-х - больше бы не маялись
Да там вроде есть уже платная парковка, как раз напротив безплатной? То есть две платных и не одной безплатной? А законодательство не нарушаем? Не устраивает администрацию безплатная парковка. Почти ничего не осталось безплатного, хотя конституцию ни кто не отменял.
Визитная карточка города = платная парковка, интересно
Вот тут было единственное место, где можно было запарковаться без приключений. В любой день недели, и в любое время суток места были.
В аэропорту без слез смотреть нельзя на парковку Около Кардиоцентра, и больницы напротив - та же история На гущина роддом - все по сугробам. Около краевой больницы - фиг залезешь. На речном летом - не хватает.
ну а теперь и на вокзале будет не пробиться.
предсказываю. Платная парковка выдавит большую часть машин, которые там сейчас стоят, на прилежащие улицы: пробки, аварии, нарушения правил парковки, эвакуаторы, ругань пешеходов и водителей за тротуары и так далее...
Так вам и надо, ха!
Почему бы не сделать у городской и краевой администрации, а так же у всех районных - платную парковку? может тогда они начнут решать проблемы, а не создавать их другим?
13.03.2017 16:14 - гость - Еще бы во дворах ввели платную парковку
И уборку льда с тротуара за счет автомобилистов. Сами раскатывают дворы, сами пусть и убирают.
А дорги как не было так и не будет?!!!