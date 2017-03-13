Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Привокзальная площадь в Барнауле скоро переживет существенные перемены — именно здесь городские власти намерены организовать первый платный парковочный комплекс.

Широко объявлено об этой идее со стороны мэрии было на минувшей неделе. Отметим, что изначально в городской администрации указывали, что площадь у вокзала должна стать "визитной карточкой" Барнаула.

В этом контексте сити-менеджер Сергей Дугин поручил заняться проработкой вопроса о благоустройстве данной площадки.

Теперь стало понятно, что проект благоустройства влечет за собой организацию платных парковочных мест.

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По информации муниципальных властей, круглосуточная парковка будет вмещать 140 автомобилей, предусмотрены бесплатные места для инвалидов.

Стоимость услуги остается пока неясной, но в мэрии подчеркнули, что она будет рассчитана "согласно тарифам" и "по примеру парковочных комплексов других городов".

Фиксировать въезд автомобилей будут видеокамеры, а денежный расчет, очевидно, планируется осуществлять посредством паркоматов.

Портал Amic.ru зафиксировал, как в настоящее время выглядит парковка у вокзала, которая в своем нынешнем качестве не устраивает городскую администрацию.

Отметим, что судя по риторике мэрии, практика платных парковок в краевой столице будет шириться и комплекс на привокзальной площади станет первым, но не последним.