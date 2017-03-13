Фото: stroyway.com.ua
Следователи проводят проверку после падения пятилетней девочки на горячий асфальт рядом с Якиманским переулком в Москве. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве по взаимодействию со СМИ Юлию Иванову.
Предварительно установлено, что инцидент произошел днем 12 марта. Девочка в сопровождении отца каталась на самокате неподалеку от Якиманского переулка, где ранее проводились ремонтные работы дорожного покрытия. В результате падения с самоката на неостывший асфальт девочка получила ожоги и травмы обеих кистей рук, уточнила Иванова.
По факту получения травм маололетним ребенком проводится доследственная проверка, добавила она. Подчеркивается, что в случае нарушений регламента и технических условий укладки асфальта, а также нарушений правил установки ограждений виновных накажут.
В то же время "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа отмечает, что на время проведения ремонтных работ и после них все необходимые предупреждающие знаки были выставлены.
Комментарии
" в случае нарушений регламента и технических условий укладки асфальта" Это неслыханно! Какой горячий асфальт? Он же холодный должен быть и его на снег нужно укладывать по современным нормам.
Защитные перчатки решили бы проблему!нарушение ТБ родителями и встречный иск
У родителя головы нет, пускать ребенка на свежий асфальт?
Да и вообще-самокат без номеров и техосмотра?Каско где? На кол!!!!!
В Барнауле, пока асфальт довезут, он или под дождем в кузове грузовика остынет, либо пока довезут он уже остывший...
13.03.2017 16:27 - гость -
дочкин папа?