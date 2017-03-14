11 марта 2017 года стартовал новый сезон самого романтичного шоу на ТНТ. Продюсеры невероятно долго и тщательно подбирали главного героя — они хотели пригласить достойного мужчину, сильную личность, человека с огоньком в глазах. И такой мужчина нашелся. На этот раз в роли самого завидного жениха страны выступает Илья Глинников, звезда мегахита "Интерны"" Он противоречив. С трех лет он занимался танцами и плаванием, а в первом классе уже бросил курить. В пятом заработал первые карманные деньги мытьем машин, а в девятом победил в конкурсе, сочинив стихотворение, посвященное своему дедушке. В 19 лет создал танцевальный коллектив, с которым занял второе место на чемпионате России по хип-хопу. А в 2015 году выступал за сборную России по футболу на чемпионате мира среди актеров. Что привело его на шоу "Холостяк" и что он намерен в нем изменить — читайте в нашем интервью.

Корреспондент: Илья, как долго вы думали над предложением принять участие в шоу "Холостяк"? Остались ли у вас какие-то сомнения?

Илья Глинников: Когда мне позвонил агент с предложением о "Холостяке", я спросил ее, что это такое. Она очень удивилась и предложила сначала посмотреть, а потом уже обсуждать. Что ж, я посмотрел — ровно шесть минут пятьдесят три секунды. Потом позвонил агенту, и в трубке стоял длительный "пип" (смеется). Но после долгих разговоров и убеждений мы все-таки приехали в офис поговорить с продюсерами, и первое, что я спросил: "А чему учит ваше шоу? Чем оно будет полезно и что оно несет?" Мне сказали: "Надежду на то, что у нас в стране остались достойные девушки и мужчины". Получается, я буду защищать и представлять титул всех мужчин среди 25 прекрасных нимф. Задача не из простых! Но раз уж проект преследует такие благие цели, то я решил попробовать. Только надо уйти от всяких лобызаний, и пошлых моментов и развернуть шоу в сторону квеста, превратить "Холостяк" в более идеологическое шоу, с неким подтекстом и вторым планом.

Корр.: О вашей личной жизни мало что известно, но про роман с Аглаей Тарасовой, возникший на съемках "Интернов", знают наверное все..

И.Г.: У Аглаи уже давным-давно своя личная жизнь, а у меня — своя.

Фото ТНТ

Корр.: Как думаете, почему девушки идут на шоу "Холостяк"? Почему не могут найти достойного мужчину в обычной жизни?

И.Г.: Я с первого дня задавал девушкам вопрос: "Зачем? Для чего тебе это шоу?" Но открываться все стало уже позже. Я перед съемками сказал: "Меня обманывают, а я и обманываться рад. Не попробуешь — не узнаешь". Что я там, во всех влюбляться, что ли, должен? Нет. И я не стодолларовая купюра, чтобы всем нравится. Но я старался не домысливать, не додумывать, а действовать и разговаривать. Открытый конфликт. Нас учили этому в театре — открыто говорить о проблеме, не осуждая друг друга, не оскорбляя, а просто спокойно. На сегодняшний день я счастлив, что нахожусь здесь. Мне кажется, я победил свой самый большой страх в жизни. Я рос без отца, поэтому всегда боялся входить в отношения с девушками, не хотел в случае чего, чтобы мои дети росли без отца. Ведь это от двух людей зависит, не только от мужчины, но еще и от женщины. Мне отца очень не хватало. Но все равно при своих 32 годах жизни я был 11 лет в отношениях, на секундочку. У меня богатый опыт, и я никогда никого не предавал.

Корр.: Как родные и близкие отнеслись к твоему решению участвовать в шоу?

И.Г.: Здесь мнения разделились. Кто-то советовал мне читать „Дон Кихота“ и срочно надевать на себя рыцарское обмундирование, чтобы не потерять достоинство мужчины. Один женатый актер сказал: "Иди, конечно, когда еще будет возможность поучаствовать в "Холостяке"?" (Смеется.) Брат мой родной просто поржал надо мной. В общем, я пришел к тому, что в итоге выбор-то все равно мне делать. И ответственность вся на мне. А так как это новый опыт, то он бесценен, главное — не повторять старого.

Фото ТНТ

Корр.: Вы поддаетесь женским манипуляциям?

И.Г.: Конечно, поддаюсь. Так же как и другие мужчины. С женщинами в ближний бой вступать нельзя, они в нем мастера спорта, с ними надо на дальней дистанции. Как только в клинч вошел — все, ты на лопатках. Там слезы — ты поплыл. Что тут говорить, на то они и женщины. Не могу не согласиться с Кустурицей, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, потому что именно они направляют стрелки железнодорожных путей и определяют, куда идет поезд. На съемках столкнулся с тем, что и предполагал, — я в первый же день одной из 25 девушек задал вопрос: "А у тебя кто-то есть?" И на секунду скользнула истина в ее глазах, но она сказала, что нет, и улыбнулась. А улыбка — это защитная маска. Они-то думают, что это мы, актеры, все время играем. Да вы поймите, что актер — это честнейший человек в жизни! Он живет и учится играть, смотрит на людей, наблюдает за масками. Вся жизнь — игра, главное, чтобы она была искренней. Это как жить жадно, но не скупо.

Корр.: Какую девушку вы видите рядом с собой?

И.Г.: Важно, чтобы наши цели совпадали в этих отношениях. Женщина должна в первую очередь хотеть семью, детей, а потом уже карьеру, творчество. Пожалуйста, занимайся чем угодно, я — за! Я поддержу, буду твоим плечом, мы будем командой, давай создавать! Но сначала — семья, дети, очаг. Я хочу возвращаться домой, а не в квартиру.

Новый сезон шоу "Холостяк " выходит на ТНТ с 11 марта в 21:00