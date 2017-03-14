Вторник, 14 Март, 09:48

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,13
€ 63,27
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Илья Глинников: "Хочу избавить от пошлости шоу "Холостяк"

, ИА "Амител"
В первом классе он бросил курить, а первые деньги заработал в пятом классе

11 марта 2017 года стартовал новый сезон самого романтичного шоу на ТНТ. Продюсеры невероятно долго и тщательно подбирали главного героя — они хотели пригласить достойного мужчину, сильную личность, человека с огоньком в глазах. И такой мужчина нашелся. На этот раз в роли самого завидного жениха страны выступает Илья Глинников, звезда мегахита "Интерны"" Он противоречив. С трех лет он занимался танцами и плаванием, а в первом классе уже бросил курить. В пятом заработал первые карманные деньги мытьем машин, а в девятом победил в конкурсе, сочинив стихотворение, посвященное своему дедушке. В 19 лет создал танцевальный коллектив, с которым занял второе место на чемпионате России по хип-хопу. А в 2015 году выступал за сборную России по футболу на чемпионате мира среди актеров. Что привело его на шоу "Холостяк" и что он намерен в нем изменить — читайте в нашем интервью.

Корреспондент: Илья, как долго вы думали над предложением принять участие в шоу "Холостяк"? Остались ли у вас какие-то сомнения?

Илья Глинников: Когда мне позвонил агент с предложением о "Холостяке", я спросил ее, что это такое. Она очень удивилась и предложила сначала посмотреть, а потом уже обсуждать. Что ж, я посмотрел — ровно шесть минут пятьдесят три секунды. Потом позвонил агенту, и в трубке стоял длительный "пип" (смеется). Но после долгих разговоров и убеждений мы все-таки приехали в офис поговорить с продюсерами, и первое, что я спросил: "А чему учит ваше шоу? Чем оно будет полезно и что оно несет?" Мне сказали: "Надежду на то, что у нас в стране остались достойные девушки и мужчины". Получается, я буду защищать и представлять титул всех мужчин среди 25 прекрасных нимф. Задача не из простых! Но раз уж проект преследует такие благие цели, то я решил попробовать. Только надо уйти от всяких лобызаний, и пошлых моментов и развернуть шоу в сторону квеста, превратить "Холостяк" в более идеологическое шоу, с неким подтекстом и вторым планом.

Корр.: О вашей личной жизни мало что известно, но про роман с Аглаей Тарасовой, возникший на съемках "Интернов", знают наверное все..

И.Г.: У Аглаи уже давным-давно своя личная жизнь, а у меня — своя.

Фото ТНТ

Корр.: Как думаете, почему девушки идут на шоу "Холостяк"? Почему не могут найти достойного мужчину в обычной жизни?

И.Г.: Я с первого дня задавал девушкам вопрос: "Зачем? Для чего тебе это шоу?" Но открываться все стало уже позже. Я перед съемками сказал: "Меня обманывают, а я и обманываться рад. Не попробуешь — не узнаешь". Что я там, во всех влюбляться, что ли, должен? Нет. И я не стодолларовая купюра, чтобы всем нравится. Но я старался не домысливать, не додумывать, а действовать и разговаривать. Открытый конфликт. Нас учили этому в театре — открыто говорить о проблеме, не осуждая друг друга, не оскорбляя, а просто спокойно. На сегодняшний день я счастлив, что нахожусь здесь. Мне кажется, я победил свой самый большой страх в жизни. Я рос без отца, поэтому всегда боялся входить в отношения с девушками, не хотел в случае чего, чтобы мои дети росли без отца. Ведь это от двух людей зависит, не только от мужчины, но еще и от женщины. Мне отца очень не хватало. Но все равно при своих 32 годах жизни я был 11 лет в отношениях, на секундочку. У меня богатый опыт, и я никогда никого не предавал.

Корр.: Как родные и близкие отнеслись к твоему решению участвовать в шоу?

И.Г.: Здесь мнения разделились. Кто-то советовал мне читать „Дон Кихота“ и срочно надевать на себя рыцарское обмундирование, чтобы не потерять достоинство мужчины. Один женатый актер сказал: "Иди, конечно, когда еще будет возможность поучаствовать в "Холостяке"?" (Смеется.) Брат мой родной просто поржал надо мной. В общем, я пришел к тому, что в итоге выбор-то все равно мне делать. И ответственность вся на мне. А так как это новый опыт, то он бесценен, главное — не повторять старого.

Фото ТНТ

Корр.: Вы поддаетесь женским манипуляциям?

И.Г.: Конечно, поддаюсь. Так же как и другие мужчины. С женщинами в ближний бой вступать нельзя, они в нем мастера спорта, с ними надо на дальней дистанции. Как только в клинч вошел — все, ты на лопатках. Там слезы — ты поплыл. Что тут говорить, на то они и женщины. Не могу не согласиться с Кустурицей, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, потому что именно они направляют стрелки железнодорожных путей и определяют, куда идет поезд. На съемках столкнулся с тем, что и предполагал, — я в первый же день одной из 25 девушек задал вопрос: "А у тебя кто-то есть?" И на секунду скользнула истина в ее глазах, но она сказала, что нет, и улыбнулась. А улыбка — это защитная маска. Они-то думают, что это мы, актеры, все время играем. Да вы поймите, что актер — это честнейший человек в жизни! Он живет и учится играть, смотрит на людей, наблюдает за масками. Вся жизнь — игра, главное, чтобы она была искренней. Это как жить жадно, но не скупо.

Корр.: Какую девушку вы видите рядом с собой?

И.Г.: Важно, чтобы наши цели совпадали в этих отношениях. Женщина должна в первую очередь хотеть семью, детей, а потом уже карьеру, творчество. Пожалуйста, занимайся чем угодно, я — за! Я поддержу, буду твоим плечом, мы будем командой, давай создавать! Но сначала — семья, дети, очаг. Я хочу возвращаться домой, а не в квартиру.

Новый сезон шоу "Холостяк " выходит на ТНТ с 11 марта в 21:00

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:36
Выборы нового ректора состоятся в Алтайском педуниверситете 0
09:30
Новый строительный сезон начинается в Алтайском крае 0
09:25
Общежитие шинного завода полыхало в Барнауле. Видео и фото 0
09:16
Турция запретила голландскому послу въезд в страну 2
09:08
Загоревшиеся дом и баню под Бийском тушили 13 пожарных 0
08:58
Трамп попросил журналистов помочь ему пожертвовать зарплату президента 1
08:39
Утро 14 марта началось в Барнауле с семибалльных пробок 6
08:30
Специалисты смогут выбрать станки и оборудование на выставке Mashex Siberia 0
08:20
Самойленко предложили привлечь к ответственности на Украине за визит в Крым 7
08:11
В гостях у депутата. Проект о личном на Amic.ru 12
08:00
Силикатный кирпич или газобетон? Выбираем материал для строительства дома 0
07:44
Илья Глинников: "Хочу избавить от пошлости шоу "Холостяк" 0
07:24
Стоимость театра "Cказка" упала до 300 миллионов после критики губернатора 1
07:03
Коттедж с сауной в подвале продают в Барнауле за 10 млн рублей. Фото 2
06:47
Что думают учителя Алтайского края о перестановке парт в школах? 15
06:25
Каким будет повышение тарифов ЖКХ в Заринске в 2017 году? 0
06:01
Алтайский аналог Шерегеша соединят с Барнаулом специальной электричкой 16
05:32
Филармония подготовила концерт, посвященный творчеству Модеста Мусоргского 0
04:27
Солнце и температуру до +6 градусов ожидают в Алтайском крае 14 марта 0
02:17
Ученые назвали идеальный возраст для счастливого брака 2
01:08
Фильм "Конг: Остров черепа" сместил "Логана" с вершины бокс-офиса 0
00:14
Лень полезна для здоровья человека — ученые 4
23:13
Показываем ссору пары из-за "камеры поцелуев" на спортивном матче 0
22:13
Жительница Москвы скончалась в одной из клиник после пластической операции 1
21:14
Песков прокомментировал выбор участницы "Евровидения" от России 3
20:22
Глава ДНР присвоил линии соприкосновения статус госграницы 0
19:52
Новосибирцев смутила реклама бани "Абвер" со слоганом "Освенцим отдыхает" 6
19:28
Песков прокомментировал фильм CNN о Владимире Путине 0
19:08
Коротко о главном: продажа алкоголя по-новому и платная парковка в Барнауле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 марта
18:49
Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на "Евровидение" 0
18:34
"Единая Россия" запускает проект благоустройства дворов в Алтайском крае 8
18:21
Десятки российских банкоматов залили на Украине монтажной пеной 0
18:04
Водолазы нашли в реке тело пропавшего без вести в Кузбассе школьника 0
17:51
Стоп-кадр. Пока еще бесплатная парковка у барнаульского вокзала 1
17:32
Выставка на перроне. Чем удивили путейцы жителей Барнаула 2
17:24
Кобзон выступил против участия Самойловой в "Евровидении" 5
17:15
Минфин выступил за ставки страховых взносов и НДС на уровне 22% 13
17:06
СМИ: чиновники предложили снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям 4
16:51
Елена Мизулина назвала бездумной идею об отмене материнского капитала 2
16:33
Первая внезапная проверка боеготовности началась в Росгвардии 3
16:21
Частные инвесторы вложат 5 миллиардов на развитие Заринска и Новоалтайска 1
16:14
"Автоваз" собирается поставить на Кубу 300 автомобилей Lada 11
16:08
Более 650 рейсов отменили в берлинских аэропортах из-за забастовок 0
15:55
Мужчина устроил в Барнауле поножовщину и восемь лет скрывался от следствия 0
15:32
Депутаты Госдумы предложили замену материнскому капиталу 34
15:28
Женщина-водитель сбила на переходе во Владивостоке троих пешеходов 2
15:14
Ребенок обжегся горячим асфальтом в центре Москвы, ведется проверка 6
15:04
Камеры и паркоматы: показываем место первой платной парковки Барнаула. Фото 23
14:49
Гололед и снегопад. Как погода будет меняться в Алтайском крае на неделе? 0
14:37
Вылетевший из Новосибирска самолет сел обратно из-за болезни пассажира 13

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.