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Член комитета Государственной Думы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили упразднить маткапитал, а вместо него ввести более гибкую систему поддержки для семей в России, пишет RT.
Согласно предложенному депутатами проекту, матерям предлагается выплачивать пособия до 15 тысяч рублей в месяц, а также предоставлять многодетным родителям землю и вместительные автомобили типа "Газель".
Волынец и Вострецов предполагают, что данное предложение будет обсуждено на круглом столе в ГД 23 марта. В обсуждении также будут участвовать представители Минфина и Минтруда, члены профильных комитетов Федерального собрания и представители общественности.
Новое пособие на детей предлагается установить в размере 3 тысяч рублей за одного ребенка, 8 тысяч за двух детей и 15 тысяч за трех. Данные пособия предлагают выплачивать до тех пор, пока детям не исполнится 18 лет. Предполагается, что деньги сможет получить любой родитель, независимо от материального положения семьи.
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По мнению авторов инициативы, программа маткапитала, которая сейчас работает в стране, себя не оправдала. Вострецов подчеркивает, что материнский капитал является "псевдоподдержкой", а люди стараются обналичить деньги. "Государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей", — приводит издание слова депутата.
Напомним, что сейчас семье при рождении второго ребенка выплачивается маткапитал в размере 453 тысяч 26 рублей. Данные деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование, здравоохранение или перевести средства в негосударственный пенсионный фонд.
Комментарии
Какой срок? Если до совершеннолетия, то приемлемо, если на пару лет, то зачем?
или перевести средства в негосударственный пенсионный фонд.
Ага, балалайку им в три струны.
Некоторые господа из той же Думы на голубом глаза свистят, что на детдомовца гос-во выделяет от 50 до 100 тыс рублей в месяц. Сделаем вид, что верим. У меня предложение, пусть такую сумму платят и обычным родителям за каждого ребенка. Ведь самое главное богатство страны - это ее население и дети. Не будет детей - не будет и государства как такового.
вместительные автомобили типа "Газель".
Геноцидят население многодетное... По что депутаты нас не любят так?
"..или перевести средства в негосударственный пенсионный фонд." ------ В России, тех кто перевёл и переведёт - на 100 лет припасено.
В Союзе не было вообще НИКАКИХ пособий и мат капиталов, а дети рождались и население росло. Нужно условия в стране создавать человеческие, рабочие места и нормальные зарплаты и больше НИЧЕГО не нужно для людей, чтобы рожать и воспитывать детей. А наши правители похоже больше сирийцами да донбассцами, а сейчас вот еще и афганцами озабочены, чем своими гражданами.
Проще сказатть, что в Кремле ищут пути, как отказать вообще в выплате материнскоо капитала. А как громко было названо - "Материнский капитал!", почти-что "активы Ротенбергов".
Короче денег нет, Недимон все себе на дачи протратил. Но вы держитесь там на России, хорошего вам настроения, здоровья.
Pat riot! У меня есть знакомые детдомовцы. Я ничьи деньги не считаю, но они могут не работая абсолютно нормально жить. И получают деньги побольше, чем у некоторых зарплата.
А суровое наказание за "не оправдала" будет?
Власть становится полностью неадекватной ситуации. Население нищает, безработица растет, со здравоохранением полная задница, а они все дырки пытаются заткнуть. Когда крупные предприятия в офшорах, воровство и взяточничество приоберело смертельные для государства масштабы, а они про какую-то "Газель".
предоставлять многодетным родителям землю и вместительные автомобили типа "Газель".
А почему не Брабус Виано? А землю себе бы оставили))
Теперь могут забыть половина молодых семей о покупке долгожданной квартиры, так как не будет теперь даже сертификата на первый взнос. Так же и с расширением жилья. Всё очень мрачно становится...
Совершенно ясно, что никакая эта не депутатская инициатива. Всё это придумано финансовым блоком правительства при участии врага российского народа Кудрина!
И сколько лет ждать обешанную землю
Стыдоба.Видимо чиновники и депутаты совсем никогда не ходили в магазины и не знают что сколько стоит. Считаю что пособие на ребенка должно соответствовать хотя бы прожиточному минимуму а все что меньше это издевательство или подачка для отчетности.
450 т.р. может реально помочь купить жилье, хотя бы на первый взнос. А пособие в 3000 р никакого глобального значения не имеет. Только за коммуналку заплатить.
Дайте семьям ВЫБОР! Материнский капитал сразу (например для улучшения жилищных условий) или длительную материальную поддержку (которая крайне востребована в поселках и деревнях). Не депутаты должны решать, что лучше матерям, а они сами.
Pat Riot 13 марта 2017 г. 15:40 Некоторые господа из той же Думы на голубом глаза свистят, что на детдомовца гос-во выделяет от 50 до 100 тыс рублей в месяц --- на инвалида. готовый бизнес план. только в Москве это, даже Питер не катит. по телеку показывали одну такую семью. детям ничего не достается, типа деньги государственные, не ваши потом "родители" еще квартиру у девочки отжали. дети у них еще делились на своих и приемных с разным рационом питания и т.д. короче было бы желание, можно хороший бизнес сделать. детей у них не меньше десятка. вот полляма - лям в месяц, а дети лапшу едят
13.03.2017 16:14 - гость -
Не свистити, если не в теме. И по одному случаю судят о всех сразу., только неумные люди
это с какого года они планируют? надо короче успевать рожать
да чтоб вы там все сдохли это для москалей 425 тыров не деньги а так-то можно на маткапитал дом в деревне купить
Депутаты зря пердеть не будут, есть указива от Главнюка...
А главнюки у нас ротенберги сечины миллеры и прочая сволота....
Главный главнюк только подмахивает...
У них элементарно деньги кончились.. Знаете все эти Крымы,, ДНР-ЛНР, Сирия да ЧМ-2018 жрут триллионы рублей. А еще надо содержать ФСб ФСО Росгвардию, на программу перевооружений дать 3 -4 триллиона в год.. А на детей не осталось.
Это называется взбодрить население,думают,какие можно сделать обещания в предвыборный год.У них денег нету,они не могут даже пенсионерам проиндексировать их копейки.Но что-то будут обещать это точно,ВСЕМ,молодым семьям,инвалидам ,пенсионерам,врачам,бизнесу и т .д.
Ничего вы не дождетесь от этого государства кроме лозунгов, роста цен, и стабильно 2 раза в год удорожания ЖКХ.
А можно ничего не отменять, а просто принять такой закон как поддержка семей с детьми? Да и закон этот не примут - у нас для народа законы не принимают! В лучшем случае введут налог на детей!
Если деньги просто печатать и раздавать, никакого толку не будет! Нужно возрождать экономику России, все средства, полученные от продажи полезных ископаемых вкладывать в экономику России, а не в экономику США.
Щас еще разок Афганистану поможем, а там и своим помогать начнем!