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Член комитета Государственной Думы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили упразднить маткапитал, а вместо него ввести более гибкую систему поддержки для семей в России, пишет RT.

Согласно предложенному депутатами проекту, матерям предлагается выплачивать пособия до 15 тысяч рублей в месяц, а также предоставлять многодетным родителям землю и вместительные автомобили типа "Газель".

Волынец и Вострецов предполагают, что данное предложение будет обсуждено на круглом столе в ГД 23 марта. В обсуждении также будут участвовать представители Минфина и Минтруда, члены профильных комитетов Федерального собрания и представители общественности.

Новое пособие на детей предлагается установить в размере 3 тысяч рублей за одного ребенка, 8 тысяч за двух детей и 15 тысяч за трех. Данные пособия предлагают выплачивать до тех пор, пока детям не исполнится 18 лет. Предполагается, что деньги сможет получить любой родитель, независимо от материального положения семьи.

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По мнению авторов инициативы, программа маткапитала, которая сейчас работает в стране, себя не оправдала. Вострецов подчеркивает, что материнский капитал является "псевдоподдержкой", а люди стараются обналичить деньги. "Государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей", — приводит издание слова депутата.

Напомним, что сейчас семье при рождении второго ребенка выплачивается маткапитал в размере 453 тысяч 26 рублей. Данные деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование, здравоохранение или перевести средства в негосударственный пенсионный фонд.