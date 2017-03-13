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Полиция во Владивостоке возбудила уголовное дело по факту наезда автомобиля на троих пешеходов, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

По данным ведомства, авария произошла 16 февраля на острове Русском в поселке Аякс. Известно, что 46-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota, проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на группу граждан в зоне действия пешеходного перехода.

"В результате ДТП пострадали три пешехода - две женщины в возрасте 51 год и 18-летняя девушка. Потерпевших госпитализировали. Медики диагностировали им сотрясение головного мозга, ушибы и переломы", — уточняют в полиции.

Здоровью одной из пострадавших причинен тяжкий вред. Медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя.



