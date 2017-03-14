Одиннадцатого марта на одном из крупнейших пресных озер Алтайского края, озере Мостовое, состоялся второй зимний фестиваль "ЛедОк", собравший более 2,5 тысяч участников и гостей. Фестиваль объединил зимние виды туризма и отдыха: соревнования по рыбной ловле, гонки на снегоходах, зимний кайтинг, ярмарку, народные гуляния.

Организаторами фестиваля выступила администрация Завьяловского района. Федерация рыболовного спорта Алтайского края второй раз выступила партнером фестиваля, организовав соревнования по рыбалке, в котором приняли участие более 60 человек.

В ярмарке приняли участие 30 предпринимателей, 12 сельских советов. В конкурсе на лучшее представление села выиграл Камышенский сельсовет. Вкуснейшей признали уху, приготовленную умелицами Овечкинского сельсовета. Фестиваль ознаменовал переход от зимнего туристского сезона к летнему.

Партнерами фестиваля выступили Федерация рыболовного спорта Алтайского края, Школа приключений "Зов ветра". Генеральным спонсором выступил ООО "Барнаульский пивоваренный завод".