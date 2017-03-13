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Суд в Барнауле приговорил к 5,5 годам лишения свободы жителя Кузбасса, который ранил ножом двух молодых людей у ночного клуба и затем восемь лет скрывался от правоохранительных органов.

По информации краевой прокуратуры, преступление было совершено у ночного клуба "Зеркало", когда между подсудимым и его друзьями, а также двумя потерпевшими, которые также были с приятелями, случился конфликт из-за девушки.

В итоге между компаниями произошла драка во время которой обвиняемый ударил ножом двух молодых людей, причинив им тяжкий вред здоровью.

Подсудимого приговорили к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.