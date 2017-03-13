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"АвтоВАЗ" в текущем году намерен поставить на Кубу около 300 машин Lada. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента автоконцерна Николя Мора.

Он уточнил, что партия будет состоять из моделей Vesta и Largus. В данный момент, по словам Мора, идет обсуждение с министерством транспорта Кубы тестовой поставки в объеме около 300 автомобилей для того, чтобы проверить реакцию рынка.

Президент концерна добавил, что первая партия автомобилей, предположительно, должна прибыть на Кубу в мае. Машины отправят для обкатки в таксомоторные парки, туркомпании и фирмы по прокату.

После тестов Куба может принять решение о поставке большего числа автомобиле из РФ. В таком случае контракт рассчитывают подписать в следующем году. Мор подчеркнул, что "АвтоВАЗ" продавал на острове новые машины 12 лет назад и вновь захотел вернуться на рынок Кубы.