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"АвтоВАЗ" в текущем году намерен поставить на Кубу около 300 машин Lada. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента автоконцерна Николя Мора.
Он уточнил, что партия будет состоять из моделей Vesta и Largus. В данный момент, по словам Мора, идет обсуждение с министерством транспорта Кубы тестовой поставки в объеме около 300 автомобилей для того, чтобы проверить реакцию рынка.
Президент концерна добавил, что первая партия автомобилей, предположительно, должна прибыть на Кубу в мае. Машины отправят для обкатки в таксомоторные парки, туркомпании и фирмы по прокату.
После тестов Куба может принять решение о поставке большего числа автомобиле из РФ. В таком случае контракт рассчитывают подписать в следующем году. Мор подчеркнул, что "АвтоВАЗ" продавал на острове новые машины 12 лет назад и вновь захотел вернуться на рынок Кубы.
Комментарии
Пожалели бы людей... им запрещено ввозить запчасти в страну..!!!
То пишут, что на "Ларгус" в России очередь из желающих на несколько месяцев вперед. А тут собрались дефицит куда-то на Кубу везти.
На Кубе живут разве чудаковатые олигархи, желающие отдать за "Ларгус" больше, чем здесь да ещё и за перевоз платить?
Объясни тогда нам популярность ВАЗа в Германии. Если ты такой умный.
13.03.2017 16:51 dsN
Количество авто, выпускаемых за год, тебе тяжело осилить. Тяжолое детство, чо....
А что за деньги будут продавать или в подарок фиделю везут, чтобы базу возраждать?
"популярность ВАЗа в Германии" И сколько же вазов в германию продали?
Кто не в теме - много , но это вбольшинстве " Нива"
Это про Германию