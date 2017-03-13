Фото: администрация Алтайского края

Правительство Алтайского края в первом квартале 2017 года направит в минэкономразвития РФ две заявки на создание территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах Новоалтайск и Заринск. При этом краевые власти подписали соглашение с 14 частными инвесторами, которые готовы выделит на развитие двух городов около 5 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 13 марта, в ходе пресс-конференции рассказал министр экономического развития правительства Алтайского края Николай Чиняков.

"Мы с администрациями городов Заринска и Новоалтайска в полном объеме подготовили заявки на создание территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. Проекты будут поданы в Министерство экономического развития. Правительство намерено внести изменения в действующее постановление для разрешения создания ТОР в многогородах второй и третьей группы. К сожалению, до настоящего момента изменения не внесены, но мы в рабочем порядке эти консультации проводим", — рассказал заместитель председателя правительства.

По словам Николая Чинякова, одним из главных условий заявки были новые соглашения с частными инвесторами. Так краевые власти уже подписали договора с 14 инвесторами на общую сумму 5 миллиардов рублей. Однако интерес к площадке уже испытывают и другие инвесторы.

Называть конкретные компании до завершения всех процедур согласований документов Чиняков не стал. Он отметил, что в Минэкономразвитии создают все условия для привлечения региональных инвесторов. Именно получение двух городов статуса ТОР станет локомотивом в этом вопросе на другой территории края. Министр отметил, что ключевыми направлениями инвестиций в Заринск и Новоалтайск будет агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, строй-индустрия, деревообработка.

Отметим, что некоторые проекты уже реализовываются. Так Заринске инвестор уже строит кожевенный завод. В связке с этим проектом муниципальные власти предлагают инвесторам также построить фабрику по пошиву обуви, организовать производство кожаной мебели. Кроме того, горнолыжный комплекс и спортивную деревню за 500 миллионов намерены построить частные инвесторы в поселке Тягун Заринского района Алтайского края.

В свою очередь, в вагоностроительном Новоалтайске готовятся к реализации проектов по созданию биофабрики по производству заквасок для молочной промышленности, мясоперерабатывающего завода, завода по переработке зерна и производству круп, сахарного производства. Также в Новоалтайске российский миллиардер Аркадий Столпнер планирует вложить в строительство современного Центра позитронно-эмиссионной томографии около 500 миллионов рублей.