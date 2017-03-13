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Внезапная проверка боеготовности началась в Федеральной службе войск Нацгвардии РФ. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

Уточняется, что проверка проводится по решению главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова. В департаменте подчеркнули, что такая проверка, которая начнется в Центральном федеральном округе, а затем будет продолжена в других, проводится впервые с момента создания нового федерального органа исполнительной власти.

Агентство отмечает, что некоторые органы управления, соединения, воинские части и подразделения Росгвардии приведены в боеготовность и начали выполнять задачи. В то же время на центральном командном пункте круглосуточно идет сбор, обобщение, анализ складывающейся обстановки и контроль за действиями соединений и воинских частей, добавляет "Российская газета".

В ведомстве добавили, что в ходе проверки будет отработана готовность к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями, проведен комплекс мероприятий по усилению охраны особо важных государственных объектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта.

В Росгвардии подчеркивают, что масштабные учения никак не повлияют на выполнение повседневных задач по обеспечению общественной безопасности в регионах. Также командование Росгвардии просит автомобилистов в ближайшие дни быть внимательней из-за движения на трассах войсковых колонн, совершающих марши в учебные центры и на полигон.