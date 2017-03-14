Фото: администрация Алтайского края

Специальную электричку, которая соединит город Барнаул и будущую спортивную деревню в поселке Тягун Заринского района, запустят в Алтайском крае в ближайшее будущее. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал в ходе пресс-конференции министр экономического развития Алтайского края Николай Чиняков.

По его словам работа над проектом уже идет полным ходом. Необходимо осваивать новые площадки, в том числе в восточном и юго-западном направлениях.

"По замыслу инициаторов проекта это будет туристический кластер для среднего ценового сегмента. Для тех, кто хочет покататься на лыжах и просто отдохнуть в сибирской тайге. Среди плюсов этого кластера будет, что вы из Барнаула сможет спокойной доехать до Тягуна на электричке. У нас есть предварительная договоренность с пригородными железными дорогами, чтобы организовать два рейса: один будет в Заринский район из Барнаула утром, а обратно уже вечером. Это достаточно привлекательно для туристов", — сказал Николай Чиняков.

Отметим, что многие уже называют туркомплекс в Заринском районе альтернативой кузбасскому "Шерегешу". Проект предполагается полностью реализовать в ближайшие пять лет, при этом инвесторы в рамках государственно-частного партнерства уже готовы вложить порядка 500 миллионов рублей.

Ожидается, что на базе "У озера" площадью 12,3 га разместят спорт-ядро, кафе с досуговым центром, магазин, детский городок, пляж, оборудованный деревянными настилами-лежаками, а также площадки для барбекю, пункт проката, две бани, гараж, хозблок и парковку. Гостиничные корпуса разного уровня комфортности рассчитаны на 356 мест.

Кроме того, в рамках второй очереди строительства появится база "Лесная поляна". Площадь участка – 2,7 га. На территории расположены гостиничные корпуса повышенной комфортности на 100 мест. В комплекс базы входят также площадка для барбекю, костровая площадка, баня, детская площадка.

На территории спортивной деревни также планируют построить вертолетную площадку и конюшни для сообщения спортивных баз с горнолыжным спуском. Для передвижения по комплексу в летнее время предусмотрены велосипедные дорожки. Базы оборудуют автомобильными парковками.

В проект включены объекты спортивного назначения: бугельная канатная дорога протяженностью 1200 м и 100 м, лыжная трасса протяженностью 1,5 километра; 3,5 и 7,5 километра, трасса для саночного спорта протяженностью 180 метров, трасса для сноубордов протяженностью 600 метров.