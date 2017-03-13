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Сенатор Елена Мизулина назвала бездумной идею об отмене материнского капитала в России , подчеркнув, что реализация такого предложения способно перечеркнуть все достижения в социальной сфере за последние годы, передает ТАСС.

"Депутаты предлагают ввести ежемесячные поддерживающие выплаты семьям от трех тысяч до 15 тысяч рублей, настаивая на том, что это будет эффективнее, чем материнский капитал", — напомнила Мизулина.

"Такого рода бездумные заявления могут только навредить", — уверена член Совета Федерации.

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Напомним, ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов вместе с руководителем Национального родительского комитета Ириной Волынец выступили с инициативой о замене маткапитала на гибкую систему поддержки семей.

Однако Елена Мизулина подчеркивает, что система материнского капитала "полностью себя оправдала и доказала свою эффективность".

По ее мнению, такой элемент поддержки стимулирует рождаемость и позволяет решить квартирный вопрос.