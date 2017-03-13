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Правительство может внести в законодательство поправки, позволяющие "замедлять" доступ к сайтам компаний, которые нарушили законы РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Издание отмечает, что многие иностранные интернет-компании не выполняют решения судов и госорганов России, аргументируя свои действия тем, что подчиняются законам стран, где зарегистрированы.

Источник газеты, знающий о проекте от сотрудников администрации президента, заявил, что вероятность такого регулирования велика. При этом другой близкий к администрации источник назвал идею труднореализуемой и полагает, что поправки едва ли примут в текущем виде. Также отмечается, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не знает об инициативе. До Госдумы проект еще не доходил, рассказал изданию представитель комитета по информационной политике.

Газета подчеркивает, что идея ввести новые поправки появилась во время обсуждения дела ФАС против корпорации Google (США). Но другой источник издания, который близок к ГД, утверждает, что инициатива напрямую не связана с данным делом. Он сообщил, что ряд иностранных интернет-компаний, которые работают в РФ, не выполняют законы страны. Так, Facebook и Twitter отказывались удалять противоправный контент по решениям судов, Роскомнадзор добился вечной блокировки в РФ сцосети LinkedIn из-за нарушения закона о персональных данных.

По данным издания, в разработке замедляющего доступ к сайтам законопроекта участвуют ФАС, Роскомнадзор и иные ведомства. Инициатива находится "на финальной стадии согласования" и проходит проверку в администрации главы РФ.

Сообщается, что если поправки будут приняты, то норма распространится и на российские компании.