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Министерство финансов РФ выступило с инициативой установит ставки страховых взносов и НДС на уровне 22%, передает РИА Новости.
Данную идею высказал глава федерального ведомства Антон Силуанов на налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП. "Если говорить об улучшении структуры налогов — снижении прямых налогов за счет увеличения косвенных, — то это мы и хотели бы предложить", - отметил глава Минфина.
По словам министра, из-за роста прямых налогов в России увеличилась теневая экономика. В этом контексте он заявил: "Считаем, что нужно снизить тяжелую нагрузку на предприятия на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас самая тяжелая не только по сравнению со странами с развивающейся экономикой, но и с развитыми странами".
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Поэтому, считая возможным снизить совокупную ставку страховых взносов, в Минфине предлагают сместить нагрузку на косвенные налоги. "По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22%. И компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную стоимость", — пояснил глава Минфина.
Комментарии
Бредовый налог, бредит министр. Налог с прибыли надо платить.
Господин Силуянов, трясите офшоры ваших олигархов и чиновников, другого выхода из бюджетного дефицита у Вас просто нет, взять что то с населения увеличив налоги у Вас не получится. Народ перейдет на натуральное дачное хозяйство, но платить ничего больше не будет. Не с чего.
Идут по пути наименьших трудозатрат. Не могут они контролировать бизнесменов-жуликов. Проще НДС задрать. А на людей в очередной раз начхать. За что им тогда граждане должны налоги платить?
Одно предложение хлеще другого, то поднять пенсионный возраст, то поднять НДС, то поднять оплату на жкх, то убрать материнский капитал, то произвести девальвацию рубля, все против своего народа, ну хоть бы один предложил радикальный метод увеличение бюджета не затрагивая интересы простых граждан, например, индустриализацию как в 30 годы или какой проект производства, где было бы задействовано, большое количество рабочих мест и производилась конкурентоспособная продукция и не один проект а несколько. Ан нет щиплют нашего брата и щиплют. Предложите хотя бы один месяц все депутаты откажутся от зарплаты, больше не потребуется…и все станет на свои места
Спасибо, "господа правители" за заботу, только вот не маловато поднимаете, я бы поднял на 100%, что бы цены взлетели на 200% и примерно через полгода народ сам вымрет с голоду и от болезней от этого и вам "господа правители" хорошо, народ быстро вымрет и народу хорошо, долго мучиться не будет.
Главное друзьям не забыть традиционный возврат НДС сделать...
Стоимость продуктовой корзины вырастет на порядок. Прожиточный минимум на два порядка... А зарплаты будут падать, так как НДФЛ тоже вырастет. Число нищих возрастёт. Но Минфину всё это нейтрально, параллельно и фиолетово.
Дави их, Вова!!!!
"На данный момент, акции ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха» фактически полностью выведены из России и находятся у собственника на Британских Виргинских островах". - а ведь деревня деревней, но там рука Газпрома и плевать на налоги, Вова в деле.
вместо 18% ндс хотят 22% сделать?
а может прогрессивную шкалу ввести для богатых, обложить налогом вывоз сырья из страны, а производителям и народу налоги снизить?
страховые взносы повысить? а народ то до пенсии доживет при повышении налогов и снижении уровня жизни?
Дозатор, странный ты чел, если думаешь что президент в состоянии один за всю страну работать