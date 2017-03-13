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Министерство финансов РФ выступило с инициативой установит ставки страховых взносов и НДС на уровне 22%, передает РИА Новости.

Данную идею высказал глава федерального ведомства Антон Силуанов на налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП. "Если говорить об улучшении структуры налогов — снижении прямых налогов за счет увеличения косвенных, — то это мы и хотели бы предложить", - отметил глава Минфина.

По словам министра, из-за роста прямых налогов в России увеличилась теневая экономика. В этом контексте он заявил: "Считаем, что нужно снизить тяжелую нагрузку на предприятия на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас самая тяжелая не только по сравнению со странами с развивающейся экономикой, но и с развитыми странами".

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Поэтому, считая возможным снизить совокупную ставку страховых взносов, в Минфине предлагают сместить нагрузку на косвенные налоги. "По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22%. И компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную стоимость", — пояснил глава Минфина.