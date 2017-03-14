Новый проект театра кукол "Сказка" после критики губернатора Александра Карлина из-за его дороговизны уже переделан. С 500 миллионов рублей стоимость культурного объекта снизилась до 300 миллионов рублей. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции рассказал в понедельник, 13 марта, заместитель председателя правительства Алтайского края Николай Чиняков.

По его словам, окончательная стоимость строительства "Сказки" станет известна после специальной экспертизы, которая будет проведена в ближайшее время. Ранее вице-премьер Андрей Щукин сообщал, что строительные работы могут начаться уже летом 2017 года. В новом проекте на три этажа предусмотрен зал на 200 зрительских мест.

Напомним, в начале декабря 2016 года, выслушивая доклад начальника управления по культуре и архивному делу Елены Безруковой о строительстве в центре города театра кукол "Сказка", Александр Карлин обрушился с критикой на чиновников за слишком дорогой проект.

"Странное дело, вы спроектировали строительство театра кукол на четыре этажа на 400 миллионов рублей. Я велел два этажа убрать. Вы убрали третий этаж, подвал, а почему цена проекта осталась той же? Николай Николаевич (заместитель губернатора Чиняков — прим. редакции), это что такое? Во сколько уменьшилась площадь объекта? В полтора раза? Тогда скажите мне, почему цена осталась та же? Вы действительно не понимаете или включаете режим непонимания? Речь шла о том, что полмиллиарда дорого для театра кукол "Сказка". Вы размахнулись, собираясь построить подземную стоянку в подвале. Откуда эта дикость? Я вам кукольный спектакль покажу тогда. Но с новым составом действующих лиц. Так же нельзя! Было сказано, в какую сумму нужно уложиться? В "Сказку" можно вложить и 1,5 миллиарда, украсить фасад стразами ручной работы, кресла заказать в Австрии. Но мы говорим о том, что театр небольшой емкости, там менее 200 кресел, какие полмиллиарда?" — высказался тогда Карлин.

В ноябре 2014 года губернатор Александр Карлин заявил, что власти региона намерены в течение трех-четырех лет построить новое здание для театра кукол "Сказка" в историческом центре Барнаула. Оно будет располагаться по соседству со зданием для оркестра "Сибирь" и ансамблем "Алтай". Последние два года театр вынужден выступать в ДК "Моторостроителей".