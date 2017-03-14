Ученые из США заявили, что лень оказывает позитивное влияние на организм человека. Об этом пишет runews24.ru.

Очень часто люди так увлечены работой, что не успевают отдыхать достаточное количество времени. Человек не высыпается, устает от чрезмерной концентрации на работе.

Специалисты установили, что часто лень является защитной реакцией организма на перенапряжение. Это проявляется не только в отсутствии какой-либо деятельности вообще, но и в замедлении работы, снижении трудоспособности.

Это не плохо и иногда очень полезно.