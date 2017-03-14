Блокбастер "Конг: Остров черепа" успешно стартовал в мировом и домашнем прокате, обойдя главного конкурента "Логана".

Как пишет "Бюллетень кинопрокатчика", лента совместного производства Warner Bros. и Legendary Pictures собрала за уикенд 61 миллион долларов. Предыдущий фильм студии "Годзилла" в 2014 году за первые три дня освоил 93 миллиона и собрал в мировом прокате 529 миллиона. "Острову черепа" удалось подвинуть с первого места бокс-офиса "Логан: Росомаха". На своем втором уикенде лента студии Fox сумела собрать в США еще 37 миллионов долларов, что на 57% меньше кассы прошлых выходных.

Что касается России, то фильм про гигантскую обезьяну с учетом 8 марта добыл 280 миллионов рублей. Это на уровне все той же "Годзиллы" и "Тихоокеанского рубежа". В международном же прокате "Остров черепа" добыл всего 86 миллионов долларов.